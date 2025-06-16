Türk Hava Yolları, Pilot Eğitim Altyapısını Geliştirmek İçin Yeni Simülatör Siparişi Verdi

TÜRK Hava Yolları, pilot eğitim altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla HAVELSAN'dan Ocak 2026'da teslim edilmek üzere bir adet yeni Boeing 737 MAX Tam Uçuş Simülatörü siparişi verdiğini duyurdu.

HAVELSAN ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında daha önce teslim alınan cihazlara ek olarak verilen bu yeni sipariş ile bayrak taşıyıcı havayolunun simülatör filosunu genişletme ve teknolojik kapasitesini ileri taşıma hedefleniyor. Bu ek siparişin, Türk Hava Yolları'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknolojiye ve HAVELSAN'a duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bu ek sipariş, HAVELSAN ile stratejik iş birliğimizi daha da ileri taşıyor ve dünya standartlarında pilot eğitimine verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyuyor. Simülatör sayımızı artırmanın yanında, ileri teknoloji ve güvenilir sistemlerle eğitim altyapımızı güçlendirerek pilotlarımızın, Türk Hava Yolları'nın dünyaca bilinen yüksek güvenlik ve hizmet standartlarını sürdürmelerini sağlıyoruz" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise "Türk Hava Yolları ile olan iş birliğimizi üçüncü B737 MAX Tam Uçuş Simülatörü siparişiyle bir kez daha güçlendirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın önde gelen havayollarından olan Türk Hava Yolları'nın sürdürdüğü bu güven, yetkinliğimizin ve daima mükemmeli arayan anlayışımızın güçlü bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verild:

"HAVELSAN ile yapılan anlaşma kapsamında, 2018 yılında üç adet A320neo/ceo, iki adet B737 MAX tiplerinde beş Tam Uçuş Simülatörü (FFS) ile altı adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD) olmak üzere toplam on bir adet eğitim cihazının siparişi verilmişti. Bugün itibarıyla, iki adet B737 MAX, iki adet A320neo/ceo ile 2016 yılında alınmış ilk HAVELSAN üretimi simülatör olan bir adet B737NG simülatörü, EASA Level D sertifikası ile bayrak taşıyıcının eğitim merkezlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, HAVELSAN üretimi olan ve bir önceki anlaşma kapsamında siparişi verilen bir adet A320neo/ceo simülatörünün de Kasım 2025'te teslim alınması planlanmaktadır. Ocak 2025'te teslim edilecek yeni B737 MAX simülatörü siparişiyle havayolunun envanterinde 7 adet HAVELSAN üretimi simülatör bulunacaktır. Türk Hava Yolları, uluslararası sivil havacılık standartlarına tam uyumlu, gelişmiş simülasyon altyapısı ile pilotlarına en üst düzeyde eğitim olanakları sunmayı sürdürecektir."