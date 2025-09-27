TÜBİTAK 2025 Uluslararası Araştırmacılar Programı Başvuruları Açıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrılarının başvuruya açıldığını duyurdu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lider bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmaya, Türkiye'nin bilim ve teknoloji ile kalkınma yolculuğunu güçlendirmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrılarını başvuruya açtık. Bilim insanlarımıza Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak; 3 yıl boyunca aylık 156 bin TL'ye kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 TL'ye kadar burs, 4 milyon 700 bin TL'ye kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin TL'ye kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuyoruz. Çığır açıcı bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yürütecek, ülkemizin stratejik hedeflerine katkıda bulunacak, ekibinde nitelikli araştırmacılar yetiştirecek her bir lider araştırmacıyı ülkemize kazandırmak üzere 21 milyon TL'ye varan TÜBİTAK destekleri sağlıyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma enstitülerinde, Ar-Ge merkezlerinde, teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış araştırmacıları sunduğumuz imkanlardan ve altyapılardan yararlanmaya, öncü ve nitelikli araştırmalarını ülkemizde sürdürmeye davet ediyorum" dedi. Bakan Kacır, çağrıya son başvuru tarihinin 24 Kasım 2025 olduğunu aktardı.