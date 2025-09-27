Haberler

TÜBİTAK 2025 Uluslararası Araştırmacılar Programı Başvuruları Açıldı

TÜBİTAK 2025 Uluslararası Araştırmacılar Programı Başvuruları Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrılarının başvuruya açıldığını duyurdu. Program kapsamındaki destekler ve fırsatlar hakkında bilgi verdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrılarının başvuruya açıldığını duyurdu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lider bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmaya, Türkiye'nin bilim ve teknoloji ile kalkınma yolculuğunu güçlendirmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrılarını başvuruya açtık. Bilim insanlarımıza Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak; 3 yıl boyunca aylık 156 bin TL'ye kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 TL'ye kadar burs, 4 milyon 700 bin TL'ye kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin TL'ye kadar proje ödeneği, aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri sunuyoruz. Çığır açıcı bilimsel çalışmalarını Türkiye'de yürütecek, ülkemizin stratejik hedeflerine katkıda bulunacak, ekibinde nitelikli araştırmacılar yetiştirecek her bir lider araştırmacıyı ülkemize kazandırmak üzere 21 milyon TL'ye varan TÜBİTAK destekleri sağlıyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma enstitülerinde, Ar-Ge merkezlerinde, teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış araştırmacıları sunduğumuz imkanlardan ve altyapılardan yararlanmaya, öncü ve nitelikli araştırmalarını ülkemizde sürdürmeye davet ediyorum" dedi. Bakan Kacır, çağrıya son başvuru tarihinin 24 Kasım 2025 olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 320 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title