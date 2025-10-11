Haberler

Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracın ölü bulundu

Trump'ın tarife kararıyla piyasa çöktü, ünlü kripto milyoneri lüks aracın ölü bulundu
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük gümrük vergisi getirildiğini açıklaması ile kripto para piyasalarında yaşanan sert çöküşün hemen ardından, Ukraynalı tanınmış kripto yatırımcısı Konstantin Galish, Kiev'deki lüks aracında ölü bulundu. İlk bulgular intihara işaret ederken, Galish'in yönetimindeki 65 milyon dolarlık fonun iflas ettiği ve ağır finansal baskı altında olduğu iddia edildi.

Kripto para dünyasının tanınan isimlerinden biri olan "Kostya Kudo" lakaplı yatırımcı ve içerik üreticisi Konstantin Galish, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de park halinde bulunan Lamborghini marka lüks aracında ölü olarak bulundu.

İLK DEĞERLENDİRMELER İNTİHARA İŞARET EDİYOR

Polis kaynakları, olay yerinde bir silahın bulunduğunu ve bu silahın Galish'e Ukrayna Askerî İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov tarafından hediye edilen silah olduğunu belirtti. İlk değerlendirmeler, intihar olasılığına işaret etse de resmi soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Adli tıp incelemeleri ve dijital delillerin analiziyle ölüm sebebinin netleştirilmesi bekleniyor.

TRUMP'IN TARİFE KARARIYLA PİYASADAKİ ÇÖKÜŞE DENK GELEN ÖLÜM

Galish'in ölümü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük gümrük vergisi getirildiğini açıklamasının ardından kripto para piyasalarında sert bir düşüşün yaşandığı kritik bir döneme denk geldi. Bitcoin'in 101 bin dolar seviyelerine, Ethereum'un ise 3 bin 400 dolar bandına gerilemesi, küresel yatırımcılar arasında paniğe neden olmuştu. Piyasa değerlerinin hızla erimesiyle birlikte özellikle altcoinlerde ciddi kayıplar yaşandı; bazı dijital varlıkların yüzde 90'a varan değer kaybı, yatırımcıları ağır zarara uğrattı.

'YÖNETİMİNDEKİ 65 MİLYON DOLARLIK FON ÇÖKTÜ' İDDİASI

Galish'in, yaklaşık 65 milyon dolarlık bir yatırım fonunu yönettiği ve bu fonun çöküşünün ölümüne zemin hazırlamış olabileceği iddialar arasında. Fonun önemli bir kısmının devlet kurumlarıyla bağlantılı çevrelerden ve Kievli iş insanlarından geldiği öne sürülüyor. Ancak bu iddialar, henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

LÜKS YAŞANTISI VE YATIRIM EĞİTİMLERİYLE TANINIYORDU

"Kostya Kudo", sosyal medyada aktif bir figürdü. Özellikle lüks yaşantısıyla ve yatırım stratejileri üzerine verdiği eğitimlerle tanınıyordu. Lamborghini'siyle yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken yatırım tavsiyeleriyle genç yatırımcılar arasında ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Ancak son dönemde yönettiği projelerin başarısızlığa uğradığı, bu durumun da üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ukraynalı yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve tüm olasılıkların değerlendirildiğini belirtti. Galish'in ölümüne ilişkin kesin bulguların, adli tıp raporları ve kriminal incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

