Trendyol Hızlı Market, yapay zeka asistanı AITEN'i işe aldı

Trendyol Hızlı Market, yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN'i işe aldı. AITEN, kullanıcılara mutfak tüyoları, tarifler ve temizlik önerileri sunuyor. Yapay zeka asistanı, Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlandı ve sosyal medya üzerinden kullanıcılara tanıtıldı.

Trendyol Hızlı Market, yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN'i işe aldı. Yapay zeka asistanı, kimi zaman mutfak tüyoları paylaşıp tarifler veriyor kimi zaman da temizlik önerilerinde bulunuyor.

Yapay zeka asistanı AITEN, Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlandı. Tüm üretim aşaması yapay zeka kullanılarak geliştirilen AITEN, dikkat çekici ve öğretici videoları ChatGPT ve Midjourney uygulaması kullanılarak hazırlanıyor. 2 Ağustos'ta tanışma videosu ile kullanıcılarına sosyal medya üzerinden merhaba diyen AITEN, kullanıcıların sorularını da yanıtlamaya başladı.

LİNKEDİN HESABI DA VAR

Yapay zeka asistanının iş dünyası platformu Linkedin'de de hesabı bulunuyor. AITEN, Trendyol Hızlı Market'teki yeni iş pozisyonunu da platform üzerinden duyurdu.