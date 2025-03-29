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Togg'un şarj işlemleri ücretsiz oldu

Togg'un şarj işlemleri ücretsiz oldu
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Togg T10X araç sahipleri bayram süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyecek.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Togg müşterilerine avantaj sağladı. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.

Togg'un şarj işlemleri ücretsiz oldu

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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