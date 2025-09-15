Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, bugün saat 10.00 itibarıyla ön siparişe açıldı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F için 100 bin TL yatırarak ön sipariş oluşturulabiliyor. Standart menzilli versiyonu 1 milyon 860 bin TL, uzun menzilli versiyonu ise 2 milyon 170 bin TL olarak açıklandı. Açıklanan fiyatlar T10F almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
T10F'İN FİYATLARI
Togg'un sedan modeli T10F üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıktı. Açıklanan fiyatlar şöyle:
- V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL
- V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL
FİYATI ARACI ALMAK İSTEYENLERE YÜKSEK GELDİ
En dolu versiyonda bu fiyat 3 milyonun üstüne kadar çıkıyor. Fiyatların yüksek olması aracı almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
KREDİ SEÇENEKLERİ
Togg, T10F V2 modeli için özel finansman seçenekleri de duyurdu:
- 200 bin TL kredi: %0 faiz, 12 ay vadeli, aylık 16.667 TL ödeme
- 1,5 milyon TL kredi: %2,89 faiz, 48 ay vadeli, aylık 67.921 TL ödeme
- 1 milyon TL kredi: %2,79 faiz, 48 ay vadeli, aylık 44.278 TL ödeme
- Kurumsal kullanıcılar için: 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faiz, 48 ay vadeli, aylık 71.054 TL ödeme
- Bu kapsamda, 595 bin TL peşinatla T10F sahibi olmak mümkün olacak.
29 EYLÜL'DE ALMANYA'DA
Türkiye'de satışa çıkan T10F, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak.
5 YILDIZ GÜVENLİK
T10X ile birlikte T10F modeli de bağımsız güvenlik test programı Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.
TEKNİK DETAYLAR
- Motor gücü: 160 kW / 218 beygir
- Tork: 350 Nm (RWD), 700 Nm (AWD)
- Menzil seçenekleri: 350 km – 623 km (RWD), 523 km (AWD)
- Batarya: 88,5 kWh (AWD versiyonu)