Togg T10F fastback tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve çıkış tarihi!

Togg, bugün CES 2024 fuarında düzenlediği etkinlikte yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı. Tüm fuar alanındaki dikkatleri ise üzerine toplayan yeni Togg T10F elektrikli sedan oldu. Peki bu otomobil neler sunuyor? Togg T10F özellikleri neler ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…

Togg T10F özellikleri ve üretim tarihi! Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

Togg T10F, uzaktan güncellemelerle sürekli olarak kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. Euro NCAP'in tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandığı söylenen T10F, güçlü ve dayanıklı bir altyapıya sahip.

Aracın sürücü güvenliği odaklı özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile dikkat çekiyor.

Bu özellik, V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sağlayacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.

T10F'in dış tasarımında ise sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ve 'bumerang' şeklindeki gündüz farları dikkat çekiyor. Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, aracın sportif ve dinamik tutuşunu destekleyerek sürüş keyfini artırıyor. Togg T10F modelinin 2024 sonunda seri üretime girmesi, satışa çıkması ve 2025 yılında teslimatının başlaması bekleniyor.

Detaylı Togg T10F teknik özellikleri ise şu şekilde: