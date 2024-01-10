Togg T10F fastback tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve çıkış tarihi!
Togg, CES 2024'te düzenlediği etkinlikte T10F fastback sedan modelini tanıttı. İşte Togg T10F özellikleri, seri üretim ve satış tarihi...
Togg, bugün CES 2024 fuarında düzenlediği etkinlikte yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı. Tüm fuar alanındaki dikkatleri ise üzerine toplayan yeni Togg T10F elektrikli sedan oldu. Peki bu otomobil neler sunuyor? Togg T10F özellikleri neler ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…
Togg T10F özellikleri ve üretim tarihi! Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
Togg T10F, uzaktan güncellemelerle sürekli olarak kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. Euro NCAP'in tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandığı söylenen T10F, güçlü ve dayanıklı bir altyapıya sahip.
Aracın sürücü güvenliği odaklı özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile dikkat çekiyor.
Bu özellik, V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sağlayacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.
T10F'in dış tasarımında ise sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ve 'bumerang' şeklindeki gündüz farları dikkat çekiyor. Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, aracın sportif ve dinamik tutuşunu destekleyerek sürüş keyfini artırıyor. Togg T10F modelinin 2024 sonunda seri üretime girmesi, satışa çıkması ve 2025 yılında teslimatının başlaması bekleniyor.
Detaylı Togg T10F teknik özellikleri ise şu şekilde:
AWD 530 kmSürüş SeçenekleriRWD (Standart menzil arkadan itiş)RWD (Uzun menzil arkadan itiş) AWD (Uzun menzil dört çeker)Tek motorlu RWD160 kW / 218 HP 350 Nm tork160 kW / 218 HP 350 Nm torkÇift Motorlu AWD–320 kW / 436 HP 700 Nm tork 0-100 km/s hızlanma: 4,6 saniyeBatarya Kapasiteleri52,4 kWh88,5 kWhV2L – Elektrikli Aletlere Enerji AktarımıVarVarUzaktan Güncelleme (OTA)VarVarSürüş Güvenliği Özellikleri– Yedi adet hava yastığı – Dayanıklı ve sağlam altyapı – Trafik işareti algılama sistemi – Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici – Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler) – Yedi adet hava yastığı – Dayanıklı ve sağlam altyapı – Trafik işareti algılama sistemi – Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici – Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler) – "Yoğun trafik pilotu" asistan özelliği Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri– Çevre görüş kamerası – Kör nokta asistanı – Sürücü dikkat asistanı – Otomatik park asistanı– Çevre görüş kamerası – Kör nokta asistanı – Sürücü dikkat asistanı – Otomatik park asistanıTasarımÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonBağlantılı DeneyimTrumore mobil uygulamasıyla bağlantıTrumore mobil uygulamasıyla bağlantı
Togg T10F özellikleriStandart Menzil ModelUzun Menzil ModelMenzilRWD 350+ kmRWD 600 km
AWD 530 kmSürüş SeçenekleriRWD (Standart menzil arkadan itiş)RWD (Uzun menzil arkadan itiş)
AWD (Uzun menzil dört çeker)Tek motorlu RWD160 kW / 218 HP
350 Nm tork160 kW / 218 HP
350 Nm torkÇift Motorlu AWD–320 kW / 436 HP
700 Nm tork
0-100 km/s hızlanma: 4,6 saniyeBatarya Kapasiteleri52,4 kWh88,5 kWhV2L – Elektrikli Aletlere Enerji AktarımıVarVarUzaktan Güncelleme (OTA)VarVarSürüş Güvenliği Özellikleri– Yedi adet hava yastığı
– Dayanıklı ve sağlam altyapı
– Trafik işareti algılama sistemi
– Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici
– Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler)
– Yedi adet hava yastığı
– Dayanıklı ve sağlam altyapı
– Trafik işareti algılama sistemi
– Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici
– Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler)
– "Yoğun trafik pilotu" asistan özelliği
Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri– Çevre görüş kamerası
– Kör nokta asistanı
– Sürücü dikkat asistanı
– Otomatik park asistanı– Çevre görüş kamerası
– Kör nokta asistanı
– Sürücü dikkat asistanı
– Otomatik park asistanıTasarımÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonBağlantılı DeneyimTrumore mobil uygulamasıyla bağlantıTrumore mobil uygulamasıyla bağlantı