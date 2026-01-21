Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı yeni Togg modelinin adını ve hedeflenen çıkış tarihini açıkladı. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Togg'un üretim rakamlarından yeni model planlarına kadar önemli mesajlar verdi.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Fuat Tosyalı, Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim gerçekleştirdiğini ve Türkiye genelinde yollardaki Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi. Üretim kapasitesinin artırılacağını belirten Tosyalı, bu yıl için 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027 yılının sonunda ise yıllık 100 bin adet üretim seviyesine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ YENİ MODEL GELİYOR

T10X ve T10F modellerinin ardından yeni bir adım atmaya hazırlanan Togg'un, 2027 yılında daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya süreceği açıklandı. Tosyalı, A segmentinde konumlandırılması planlanan bu yeni modelin adının T6 olacağını söyledi. T6X ve T6F isimlerinin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde tescil edilmesi de bu planı doğrulayan detaylar arasında yer aldı.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: ÜRETİM HACMİ ÖN PLANDA

Tosyalı, otomotiv sektöründe sürdürülebilir kârlılığın yüksek üretim hacmiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Togg'un, üst segment modellerle marka algısını güçlendirdikten sonra, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle üretim adetlerini artırmayı ve ölçek ekonomisine geçmeyi hedeflediğini vurguladı. Yeni modelle birlikte Togg'un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması amaçlanıyor.