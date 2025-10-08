TOGG, Avrupa yolunda! İlk sevkiyat böyle görüntülendi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Avrupa pazarına adımını attı. İlk yurt dışı satışlarının başladığı Almanya'da siparişler Trugo uygulaması üzerinden alınıyor. Teslimatların ise Ocak 2026 itibarıyla yapılması planlanıyor.

İLK SEVKİYAT TRENLE YOLA ÇIKTI

Almanya'daki satışların başlamasının ardından, TOGG'un Avrupa sevkiyatları da resmen başladı. TOGG araçlarını taşıyan bir tren, Marmaray'ın Gebze İstasyonu'nda görüntülendi. Sevkiyat sırasında araçların büyük bir bölümünün T10X modelinden oluştuğu dikkat çekti.

MODEL VE FİYAT DETAYLARI

Almanya'da satışa sunulan TOGG modelleri, arkadan itişli ve farklı menzil seçenekleriyle sunuluyor.

Standart menzilli Vi versiyonu: 34 bin 295 Euro (yaklaşık 1 milyon 669 bin 21 TL)

Uzun menzilli Vi versiyonu: 40.118 Euro (yaklaşık 1 milyon 952 bin 407 TL)

Uzun menzilli V2 donanımlı versiyon: 41.200 Euro (yaklaşık 2 milyon 5 bin 64 TL)

SIRADAKİ DURAKLAR: FRANSA VE İTALYA

TOGG'un Avrupa'daki sıradaki hedeflerinin Fransa ve İtalya olduğu duyuruldu. Şirket, bu ülkelerdeki pazarlara da yakın zamanda giriş yapmayı planlıyor.

5 YILDIZLI GÜVENLİK

Öte yandan, TOGG'un T10X ve T10F modelleri, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında sergilendi. Her iki model de Avrupa'nın bağımsız güvenlik test kurumu Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını ortaya koydu.