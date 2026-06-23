Haberler

Threads Türkiye'de tekrar faaliyete geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle aylardır askıda olan Threads, Türkiye'de yeniden faaliyete geçti. Artık Threads'e katılmak için Instagram hesabı zorunlu olmayacak; kullanıcılar telefon numarasıyla da hesap açabilecek.

TÜRKİYE'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads, yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti, Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi.

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı aldı. Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de erişime kapattı; tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulu'nca idari para cezası uygulandı. Platformla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de Rekabet Kurumu'nun müdahalesiyle sona erdi.

INSTAGRAM HESABI OLMADAN KULLANILABİLECEK

Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek. Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor. Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar, kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

Resmen ölümle dans etti: Siz sakın yapmayın
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor