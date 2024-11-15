Üye Girişi
Haberler
BBC

The Guardian ve Diğerleri X'i Terk Ediyor

The Guardian ve Diğerleri X'i Terk Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de sol liberal yayın yapan The Guardian, uygulamadaki rahatsız edici içerikleri gerekçe göstererek 13 Kasım itibariyle X hesabından haber paylaşımını durdurdu. Bu kararla birlikte CNN'in Don Lemon'ı, St. Pauli futbol kulübü ve Almanya'nın Dijital Nefretle Mücadele Merkezi de X'i terk ettiklerini açıkladı.

İngiltere’de sol liberal çizgide yayın yapan The Guardian gazetesi, 13 Kasım itibariyle X hesabından haber paylaşımını durdurdu.

Gazete X’i bırakma gerekçesi olarak uygulamadaki ırkçılık ve komplo teorisi gibi “rahatsız edici içerikleri” gösterdi.

The Guardian’ın son paylaşımı yapıldığında, gazetenin 10.7 milyon X takipçisi bulunuyordu.

Gazete yönetimi kararla ilgili açıklamada, uygulamada olmanın zararının faydalarını aştığını savundu. Uygulamanın sahibi olan Elon Musk ise bu kararı hafife alan bir paylaşımla “Bir önemleri yok” yorumunu yaptı.

CNN televizyonunun ünlü ekran yüzü Don Lemon da X’i terk ettiğini bir açıklama ile duyurdu. Lemon, X’in bir zamanlar “dürüst bir tartışma” ortamı sağladığını ancak artık bu amaca hizmet etmediğini savundu.

Almanya’nın Hamburg kentinin futbol kulübü St. Pauli ile Avusturya Havayolları da X’i terk ettiklerini duyurdu.

İngiltere'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) de benzer şekilde uygulamadan ayrılıyor.

CCDH yönetimi, ayrılık gerekçesi olarak X’in yenilenen kullanım şartlarını gösterdi. Yapılan değişiklikle X’i kapsayan tüm yasal girişimler için, şirketin merkezinin bulunduğu Texas’taki mahkemelere başvuru zorunlu kılınıyor.

20 Ocak çağrısı

Uygulamanın ismi X ile exodus (toplu göç) kelimesinin birleşimiyle üretilen 'X-odus' (X'i terk) etiketiyle de yine uygulama üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi için de toplu terk çağrıları yapılıyor.

Elon Musk, Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın aldığından bu yana uygulamanın Twitter olan ismini X olarak değiştirdi.

Musk ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek çeşitli nedenlerle uygulamadan çıkarılan birçok tartışmalı ismin hesaplarını da aktif hale getirdi.

Donald Trump’ın yeniden başkan olduğu seçim kampanyasında da aktif şekilde çalışan Elon Musk, sosyal medya uygulamasını desteklediği aday lehine kullanmakla da eleştirildi.

Milyarder iş insanı kampanya döneminde yüz milyon dolardan fazla para harcadı.

Musk, Trump’ın yeni yönetiminde de “devletin daha verimli işlemesi” için görevlendirildi.

BBC
İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı

İsrail Konsolosluğu önünde hareketli saatler! Özel Harekat soluğu bölgede aldı

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

 Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Isırık izlerinin görüntüleri ortaya çıktı
Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmet Uçum Erzurum şehit yakını sözleri ne, ne dedi (Abdullah Öcalan)? Hudutsuz Sevda 41. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda N SON BÖLÜM izle! 15 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Osmihen gol izle (Afrika Kupası)! Benin Nijerya Osimhen golü izleme linki! Siyah Kalp 9. bölüm izle! Siyah Kalp SON BÖLÜM tek parça full hd izle! Yunanistan İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Yunanistan İngiltere geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Belçika İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Belçika İtalya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.