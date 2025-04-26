Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye'de yaptığı ÖTV uyarlamasıyla dikkat çekici bir fiyat indirimi gerçekleştirdi. Şirket, Model Y'nin iki farklı versiyonunu 1 milyon 866 bin TL ve 1 milyon 909 bin TL'den sınırlı sayıda satışa sundu. Düşük vergi diliminde kalan bu modeller kısa sürede tükendi.

STOK KALMAYINCA HATA VERDİ

Stokların hızla tükenmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sipariş sırasında 'posta kodu hatası' alarak işlemi tamamlayamadığını belirtti.

TESLA YÖNETİCİSİ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, X hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin, Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye'ye verdi ve bugün çok sayıda araç envantere eklendi! İptaller dışında bu hafta yeni bir toplu listeleme olmayacak. Ancak önümüzdeki hafta yeniden toplu envanter yayınlanacak" dedi.

TESLA'DAN ÖTV ORANINI AVANTAJA ÇEVİRDİ

Elektrikli otomobillerde motor gücüne ve vergisiz fiyatına göre değişen ÖTV oranlarını avantaja çeviren Tesla, Model Y'nin motor gücünü 160 kW altına çekerek aracı yüzde 10'luk vergi dilimine dahil etti. Ayrıca bataryada yapılan güncelleme ile menzil 455 kilometreye (WLTP) ulaştı. Araç, arkadan itişli yapısıyla 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 217 km/s olarak açıklandı.