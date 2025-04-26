İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi

Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, Model Y ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR'ı, Türkiye'de satışa sundu. Model Y ön satışında 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satışa çıkan otomobilin iki farklı versiyonu, dakikalar içinde tükendi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye'de yaptığı ÖTV uyarlamasıyla dikkat çekici bir fiyat indirimi gerçekleştirdi. Şirket, Model Y'nin iki farklı versiyonunu 1 milyon 866 bin TL ve 1 milyon 909 bin TL'den sınırlı sayıda satışa sundu. Düşük vergi diliminde kalan bu modeller kısa sürede tükendi.

STOK KALMAYINCA HATA VERDİ

Stokların hızla tükenmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sipariş sırasında 'posta kodu hatası' alarak işlemi tamamlayamadığını belirtti.

TESLA YÖNETİCİSİ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, X hesabından yaptığı açıklamada, "Berlin, Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye'ye verdi ve bugün çok sayıda araç envantere eklendi! İptaller dışında bu hafta yeni bir toplu listeleme olmayacak. Ancak önümüzdeki hafta yeniden toplu envanter yayınlanacak" dedi.

TESLA'DAN ÖTV ORANINI AVANTAJA ÇEVİRDİ

Elektrikli otomobillerde motor gücüne ve vergisiz fiyatına göre değişen ÖTV oranlarını avantaja çeviren Tesla, Model Y'nin motor gücünü 160 kW altına çekerek aracı yüzde 10'luk vergi dilimine dahil etti. Ayrıca bataryada yapılan güncelleme ile menzil 455 kilometreye (WLTP) ulaştı. Araç, arkadan itişli yapısıyla 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 217 km/s olarak açıklandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
500

Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıslevin:

Açız, geçinemiyoruz. Hep bu Akepe nin yüzünden. Akepe bize bakmıyır. Son zamanlarda makarnalarıda azaltılar zati

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

millet açlıktan tesla yemeye başladı

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Hani boykot. Bu adam değil mi turp un sağ kolu? Garibana gofret aldırmayan boykotçular neredesiniz? Yemek lokantalarını basan boykotçular buyurun tesla bayilerine bekleriz.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

bu ekonomik durum herkesi fakir etmiyor tabikide parası olanın zenginliğine zenginlik katıyor bunuda unutmamak lazım

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Örnek:

Sonra sorsan ülkede açlık ve sefalet var, bi siktirin gidin.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdrakula:

yorumlara bakın bu yorumları atanlar broadway binip ekonomi iyi diyodurlar

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Salak salak yorum yapanlar güya çaktırmadan cehape ye sallıyorlar.yavrum lüks yaşayan,ayda 1 araba değiştiren,villalarda oturan para içinde yüzen kesim belli,herkes alabiliyor mu?

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

hani ekonomi kötüydü

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Tesla türkiyeye giris fiyati 550 bin lira Elon mask tan fazla kazaniyoruz fabrika kurmaya gerek yok her merka arac üretiyoruz kazanc olarak

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Ekonomik krizi var nasıl olur böyle

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title