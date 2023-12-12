Tesla Cybertruck için satış yasağı geri mi geldi?

Tesla, Cybertruck modeli için satış yasağı getirdiği sözleşmeden vazgeçti ancak yeni bir formülle satış yasağını tekrar uygulamaya başladı. Cybertruck Foundation serisi için satın alan kullanıcılar aracı bir yıl satmamayı kabul ediyor ve Tesla'dan izin almadan yapılan satışlarda tazminat ödemek zorunda kalacaklar.

Tesla, 30 Kasım'da yapılan lansmanla ön satışa başladı. Bu anlamda Tesla, daha önce Cybertruck modeli için sözleşmeye satış yasağı eklemişti. Ancak gelen tepkiler üzerine sözleşmeden bu yasak kalktı. Ancak aracın satın alma sözleşmesine imza atanlar bir sürprizle karşılaştı. Peki ama Cybertruck için satış yasağı geri mi geldi?

Tesla, Cybertruck satış yasağı için yeni formül mü geliştirdi?

Şu an için Cybertruck Foundation serisinde satış yasağı geri gelmiş görünüyor. Cybertruck ön sipariş sözleşmesinde yer almayan madde, sipariş sözleşmesinde yerini aldı. Cybertruck Foundation serisi için satın alma yapmak isteyen kullanıcılar, aracı bir yıl satmamayı da kabul ediyor.

Ancak Tesla burada Ferrari, Lamborghini benzeri lüks araçlarda yer alan benzeri bir yönteme geçiyor. Buna göre Cybertruck Foundaiton serisi satın alan kullanıcılar eğer aracı satmak isterse Tesla'ya başvurmak zorunda. Tesla'dan izin almadan yapılan satışlarda ise 50 bin dolar veya satış, devir gibi işlemlerden elde edilen değer üzerinden tazminat isteyecek.

Cybertruck satış yasağı bir yıllık ve sonrasında aracın satmanız mümkün. Ancak kullanıcılar aracı öncesinde satmak için Tesla'ya bu satışı yapabiliyor. Tesla ise aracın kaç kilometre kullanıldığı üzerinden değer düşümü yapıyor. Buna göre Tesla her kilometre başına 25 sent aracın değerinden düşecek. Cybertruck Foundation için satış yasağı olsa da Tesla, üçüncü bir kişiye satışına izin verirse bu işlem de gerçekleşebiliyor.

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Şu an için satış yasağının sadece Foundation serisinde olduğu görüldü. Bu serinin fiyatı 120 bin dolar seviyesinde. Cybertruck Foundation, sınırlı sayıda üretime sahip olacak. Bu anlamda Cybertruck Foundation için gelen bir yıllık satma yasağı diğer modellere gelmeyebilir. Ancak Cybertruck kullanıcıları için can sıkan durum ise bunun sözleşmede karşılarına çıkmış olmaları. Oysa hiçbir Tesla Cybertruck modeli ön sipariş sözleşmesinde bu madde artık yer almıyor.

Bu anlamda bu maddenin diğer Cybertruck modellerinde geçerli olup olmayacağı da belirsiz. Tesla ise bu olay ilk rtaya çıktığında da bir açıklama yapmadı. Sadece maddeyi ön sipariş sözleşmesinden kaldıran firmanın yeniden satı yasağı getirip getirmeyeceği de merak konusu.