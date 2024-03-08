Telegram, kullanıcıların bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilme özelliği getirdi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Telegram, bu kez de yayınladığı yeni güncelleme ile gündeme geldi. Uygulamanın yaratıcısı Pavel Durov tarafından yapılan açıklamada, artık kullanıcıların bireysel hesaplarını kolaylıkla işletme hesabına dönüştürebileceği söylendi. Böylece bu hesaba sahip olacak birçok kullanıcı, lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek.

Bu yeniliğin, özellikle küçük işletme sahipleri için oldukça önemli olduğu belirtiliyor. Çünkü diğer birçok platformda kuruluş hesabı açabilmek için büyük ücretler vermek gerekmekte. İşte tüm detaylar…

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İşletme hesabının dikkat çeken diğer bir özelliği ise, ulaşan kişilere otomatik olarak hazırlanmış cevapları verebilmesi olarak gösteriliyor. Böylece büyük bir zaman tasarrufu sağlanırken, müşteriler de aradıkları cevaba çok daha kısa bir süre içinde ulaşabiliyor.

Ayrıca metin renklendirme özelliği de bu hesaplar için aktif oluyor. Bu gelişmeler birçok Telegram kullanıcısı tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın kullanılma sıklığı da artış trendine girdi.

Durov'un yaptığı diğer bir açıklama ise, işletme hesaplarına getirilecek yeni yapay zeka fonksiyonları oldu. Bu fonksiyonlar sayesinde müşteriler akıllı sohbet robotlarıyla iletişime geçerek yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilecekler.

Bu yeniliğin de önümüzdeki ay içinde platforma gelmesi bekleniyor. Telegram'ın ayda 200 milyon aktif kullanıcıya sahip WhatsApp Business ile mücadelesi etmesi zor gibi görünse de, yapılan bu son atılımın oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram'ın uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.