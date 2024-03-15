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Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm Bu Akşam Sizlerle

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Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle bu akşam 17:00'da sizlerle olacağız.

Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 22. bölümü Cuma akşamı 17: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm bu akşam sizlerle

Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriye bu akşam 17: 00'da sizlerle olacağız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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