Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm Bu Akşam Sizlerle
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle bu akşam 17:00'da sizlerle olacağız.
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 22. bölümü Cuma akşamı 17: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm bu akşam sizlerle
Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriye bu akşam 17: 00'da sizlerle olacağız.