Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 22. bölümü Cuma akşamı 17: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm bu akşam sizlerle

Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriye bu akşam 17: 00'da sizlerle olacağız.