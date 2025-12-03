Haberler

Teknoloji milyarderi Dell çifti, "Trump Hesapları" programına 6,25 milyar dolar bağışladı

Teknoloji milyarderi Dell çifti, 'Trump Hesapları' programına 6,25 milyar dolar bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li teknoloji milyarderi Michael Dell ve eşi Susan Dell, federal hükümet tarafından hayata geçirilen "Trump Hesapları" programına destek amacıyla 6,25 milyar dolar bağışta bulundu. Dell çiftinin katkısı, yaklaşık 25 milyon çocuğun yatırım hesabına 250'şer dolar aktarılmasını sağlayacak.

ABD'de çocukların gelecekteki finansal fırsatlarını artırmayı hedefleyen "Trump Accounts" programı, özel sektörün dev katkısıyla büyük bir ivme kazandı. Teknoloji milyarderi Michael Dell ve eşi Susan Dell, federal hükümetin yeni yatırım hesabı projesine destek amacıyla 6,25 milyar dolar bağışlayarak ülke çapında dikkatleri üzerine çekti. Bu dev bağış, milyonlarca çocuğun sermaye desteğiyle hayata daha güçlü bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

HER BEBEĞE 1000 DOLAR

Resmi olarak https://trumpaccounts.gov adresinden tanıtılan program, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Plan kapsamında, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 arasında doğan her çocuk adına bir yatırım hesabı açılacak ve federal hükümet bu hesaplara tek seferlik 1.000 dolar başlangıç katkısı yapacak. Hesaplar, çocuk 18 yaşına gelene kadar kilitli olacak ve eğitim, konut edinme veya iş kurma gibi amaçlarla kullanılabilecek.

DELL ÇİFTİ 250 DOLARI GARANTİLEDİ

Michael ve Susan Dell'in bağışı, devlet katkısından yararlanamayacak olan daha büyük yaştaki çocukların da programa dahil edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, yaklaşık 25 milyon çocuğun hesabına özel fonlardan 250'şer dolar aktarılması öngörülüyor. Dell çifti, diğer hayırseverleri ve şirketleri de programa katkı yapmaya davet etti.

Programın tam olarak devreye girmesi için belirlenen tarih 4 Temmuz 2026. Bu tarihten itibaren aileler, çocukları adına hesap açtırarak kendi katkılarını da yapabilecek. Yıllık bireysel katkı sınırı 5.000 dolar olarak belirlendi.

Trump Accounts programı, savunucular tarafından gençlere "ekonomik başlangıç sermayesi" sağlama potansiyeli nedeniyle övgü alırken, özellikle özel sektörün yüksek tutarlı bağışlarla programa destek vermesi ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Müstakil evde sır olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
title