Teknoloji milyarderi Dell çifti, 'Trump Hesapları' programına 6,25 milyar dolar bağışladı

ABD'de çocukların gelecekteki finansal fırsatlarını artırmayı hedefleyen "Trump Accounts" programı, özel sektörün dev katkısıyla büyük bir ivme kazandı. Teknoloji milyarderi Michael Dell ve eşi Susan Dell, federal hükümetin yeni yatırım hesabı projesine destek amacıyla 6,25 milyar dolar bağışlayarak ülke çapında dikkatleri üzerine çekti. Bu dev bağış, milyonlarca çocuğun sermaye desteğiyle hayata daha güçlü bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

HER BEBEĞE 1000 DOLAR

Resmi olarak https://trumpaccounts.gov adresinden tanıtılan program, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Plan kapsamında, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 arasında doğan her çocuk adına bir yatırım hesabı açılacak ve federal hükümet bu hesaplara tek seferlik 1.000 dolar başlangıç katkısı yapacak. Hesaplar, çocuk 18 yaşına gelene kadar kilitli olacak ve eğitim, konut edinme veya iş kurma gibi amaçlarla kullanılabilecek.

DELL ÇİFTİ 250 DOLARI GARANTİLEDİ

Michael ve Susan Dell'in bağışı, devlet katkısından yararlanamayacak olan daha büyük yaştaki çocukların da programa dahil edilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, yaklaşık 25 milyon çocuğun hesabına özel fonlardan 250'şer dolar aktarılması öngörülüyor. Dell çifti, diğer hayırseverleri ve şirketleri de programa katkı yapmaya davet etti.

Programın tam olarak devreye girmesi için belirlenen tarih 4 Temmuz 2026. Bu tarihten itibaren aileler, çocukları adına hesap açtırarak kendi katkılarını da yapabilecek. Yıllık bireysel katkı sınırı 5.000 dolar olarak belirlendi.

Trump Accounts programı, savunucular tarafından gençlere "ekonomik başlangıç sermayesi" sağlama potansiyeli nedeniyle övgü alırken, özellikle özel sektörün yüksek tutarlı bağışlarla programa destek vermesi ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.