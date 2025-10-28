Haberler

Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amazon, şirket tarihindeki en büyük kurumsal işten çıkarma sürecini başlattı. Şirket, pandemi dönemindeki "aşırı işe alımın" yarattığı yükü hafifletmek amacıyla 30 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Amazon'un çalışanlarını sabah saatlerinden itibaren e-posta yoluyla bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

  • Amazon, şirket tarihinin en büyük işten çıkarma sürecini başlatarak 30 bin kişiyi işten çıkarıyor.
  • İşten çıkarmalar, insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve Amazon Web Services (AWS) gibi departmanları etkiliyor.
  • Bu kesinti, Amazon'un yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanının yüzde 10'una denk geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, şirket tarihindeki en büyük kurumsal işten çıkarma sürecini bugün itibarıyla başlattı. Şirketin, çalışanlarını sabah saatlerinden itibaren e-posta yoluyla bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

PANDEMİDEKİ "AŞIRI İŞE ALIM" FATURASI

Pandemi döneminde hızla büyüyen iş gücünü yeniden dengelemeyi hedefleyen Amazon, 30 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu adımla şirket, maliyetleri azaltmayı ve pandemi sürecindeki "aşırı işe alımın" yarattığı yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Toplam 1,55 milyon çalışanı bulunan Amazon'da bu kesinti, yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanın yüzde 10'una denk geliyor.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK KÜÇÜLMESİ

CNBC'nin haberine göre; Amazon, 2022'nin sonlarında başlattığı yeniden yapılanma sürecinde 27 bin pozisyonu kaldırmıştı. Yeni dalga, o tarihten bu yana yapılan en büyük toplu işten çıkarma olarak kayıtlara geçecek.

BİRÇOK DEPARTMANI ETKİLEYECEK

İşten çıkarmalardan; insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve bulut bilişim kolu olan Amazon Web Services (AWS) gibi kilit departmanların etkileneceği bildirildi. Şirket, son iki yılda cihazlar, iletişim ve podcast bölümlerinde daha küçük ölçekli kesintiler yapmıştı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Teknoloji
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
title