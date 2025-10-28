Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, şirket tarihindeki en büyük kurumsal işten çıkarma sürecini bugün itibarıyla başlattı. Şirketin, çalışanlarını sabah saatlerinden itibaren e-posta yoluyla bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

PANDEMİDEKİ "AŞIRI İŞE ALIM" FATURASI

Pandemi döneminde hızla büyüyen iş gücünü yeniden dengelemeyi hedefleyen Amazon, 30 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu adımla şirket, maliyetleri azaltmayı ve pandemi sürecindeki "aşırı işe alımın" yarattığı yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Toplam 1,55 milyon çalışanı bulunan Amazon'da bu kesinti, yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanın yüzde 10'una denk geliyor.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK KÜÇÜLMESİ

CNBC'nin haberine göre; Amazon, 2022'nin sonlarında başlattığı yeniden yapılanma sürecinde 27 bin pozisyonu kaldırmıştı. Yeni dalga, o tarihten bu yana yapılan en büyük toplu işten çıkarma olarak kayıtlara geçecek.

BİRÇOK DEPARTMANI ETKİLEYECEK

İşten çıkarmalardan; insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve bulut bilişim kolu olan Amazon Web Services (AWS) gibi kilit departmanların etkileneceği bildirildi. Şirket, son iki yılda cihazlar, iletişim ve podcast bölümlerinde daha küçük ölçekli kesintiler yapmıştı.