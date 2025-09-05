TEKNOFEST'te İnsansız Kara Aracı Yarışması Finali Başladı

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te İnsansız Kara Aracı Yarışması düzenlendi. Aselsan yürütücülüğünde gerçekleşen İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın final süreci 3-7 Eylül tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

TEKNOFEST'in yeni yarışması festivalin büyüyen vizyonunun bir parçası olarak, gençlerin mühendislik ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve ülkenin savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak için onları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Final süreci devam eden yarışmada parkur, insansız kara araçlarının zorlu koşullarda görev icra edebilme yeteneklerini ölçmek üzere tasarlandı. Araçların dar geçitlerden ve engelli alanlardan otonom şekilde ilerlemesi, farklı kontrol modlarında güvenli seyrüsefer yapabilmesi ve belirlenen hedef noktalarında ateş desteği gibi kritik görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Parkur aynı zamanda sensör ve yazılım entegrasyonunu test edecek şekilde çevresel algılama, hedef tanıma ve karar verme becerilerini de sınıyor. Yarışmacıların parkuru tamamlaması ve görev sonrası elde edilen verileri raporlayarak aracın teknik başarımını ortaya koymaları da gerekiyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmaya toplamda 707 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan süreci başarıyla tamamlayan 28 takım finalist oldu. Finalist takımların Tekirdağ'da kıyasıya rekabet ettiği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.