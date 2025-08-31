TEKNOFEST Mavi Vatan Ödül Töreni Gerçekleştirildi

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında 28-31 Ağustos'ta gerçekleştirilen yarışmalarda başarılı olan takımlara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinliklerinin ardından kapanış töreniyle sona erdi.

Kapanış töreninde, etkinlik boyunca düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan takımlara ödülleri takdim edildi. Ödüller, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verildi.

İlk olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, "Temel Kategori"de "En Özgün Tasarım" Barbarossa, "En Özgün Yazılım" ZAĞANOS ROV ve "En İyi Takım Ruhu" SUIJIN takımları ödül alırken, "İleri Kategori"de "En Özgün Tasarım" TAUV, "En Özgün Yazılım" Taluy Dynamics, "En İyi Takım Ruhu" KAPSÜL RACLAB NOVA takımları ödüle layık görüldü.

Yine Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda, "En İyi Takım Ruhu" AYAZ, "En Özgün Yazılım" YTG SANCAKTAR SAKARYA GM ve "En İyi Tasarım" ZERONETECH KILIÇ & ARSLAN takımları ödül aldı.

ROKETSAN yürütücülüğünde Su Altı Roket Yarışması'nda ise "En İyi Takım Ruhu" atech-yedirenk ve "En Özgün Tasarım" Kapsül Mavi Roket takımları ödüle layık görüldü.

Yarışlar neticesinde ödüller takımlara takdim edildi

T3 Vakfı yürütücülüğünde, "TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması"nda "İlkokul" kategorisinde birinci Asya Alyanak, ikinci İmge Salar, üçüncü Melika Çankal olurken, "Ortaokul" kategorisinde birinci Roni Tekin, ikinci Behiç Yasin Bozkurt ve üçüncü İpek Çoban oldu.

Makale Yarışması'nda "Lise" kategorisinde birinci Elif Karabaş, ikinci Sinem Sarıbaş, üçüncü Taylan Güler, "Üniversite" kategorisinde birinci Betül Kaya, ikinci Elif Koca, üçüncü Ezgi Şevval Aktaş, "Lisansüstü" kategorisinde birinci Yasin Söğüt, ikinci Birsel Çağlar Abiha ve üçüncü Gökhan Güller ödül aldı.

Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Dragon Kürek Yarışı, Halat Çekme Yarışı, El İncesi Atma Yarışı ve Halat Salya Yarışı kazananları da sahnede ödüllerini aldı.

Dragon Kürek Yarışı'nda birinci Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, ikinci Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu ve üçüncü Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı oldu. Halat Çekme Yarışı'nda birinci Amfibi Kolordu Komutanlığı, El İncesi Atma Yarışı'nda birinci MSÜ Deniz Harp Okulu ve Halat Salya Yarışı'nda birinci ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı takımları oldu.

Ödül töreni, "TEKNOFEST Mavi Vatan"a katkı sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleriyle fotoğraf çekimi ile sona erdi.