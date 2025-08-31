TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemicilik Yarışmaları Sona Erdi

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları, Halat Salya Etme Yarışması ile sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenen Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi gördü. Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında son olarak Halat Salya Etme Yarışması gerçekleştirildi.

Halat salya etme işlemi, gemicilikte bir halatın düzenli bir şekilde toplanması yani halkalar (salya) halinde düzgünce yere serilmesi veya bir yere istiflenmesi anlamına geliyor. Bu işle gemide, halatın dolaşmadan kullanabilir durumda kullanılması, çabuk açılması, emniyetli ve temiz bir çalışma alanı sağlanması için önem arz ediyor.

Halatın en kısa sürede, en düzgün biçimde ve teknik kurallara uygun olarak salya edilmesi amaçlanan yarışmada yarışmacılar, ilk olarak can yeleklerini giydi. Sonrasında, halatın bir ucunu ellerine alarak, yerde iç içe geçmiş daireler şeklinde dizdikleri halatın tamamını düzgün biçimde yerleştirdiler. Yarış tamamlandıktan sonra ise hakem değerlendirmesi sonucunda en hızlı ve kurallara uygun takım birinci oldu.

Halat Salya Etme Yarışması'na, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu A ve B takımları olarak iki ayrı takımla, İstanbul Boğaz Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve İstanbul Donanma Komutanlığından takımlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği ve kıyasıya mücadeleye sahne olan Halat Salya Etme Yarışması'nı İstanbul Tersanesi Komutanlığı takımı kazandı. Böylece gün boyu süren Gemicilik Yarışmaları sona erdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yarışmalarla denizcilik kültürünü, dayanışmayı ve milli ruhu yansıtmayı amaçladı. Söz konusu yarışmalar, denizci olmanın özünü yaşatan gelenek ve geleceği buluşturan birer denizcilik töreni olarak görülüyor.