TEKNOFEST KKTC'de SOLOTÜRK Gösterisi Büyük İlgi Gördü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri yaptı. KKTC semalarını renklendiren gösteri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Alkışlar ve coşku hiç eksilmedi, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar eski Ercan Havalimanı'nda teknoloji ve havacılık tutkunlarını ağırlayacak. Festivalin ilk gününde SOLOTÜRK pilotları, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 savaş uçağıyla gökyüzünde adeta dans etti. Düşük irtifada yapılan ters uçuşlar, dik tırmanışlar ve ani dönüşler, izleyicilere nefes kesici anlar yaşattı.

TEKNOFEST'İN İLK GÜNÜNE DAMGA VURDU

SOLOTÜRK'ün etkileyici performansı, TEKNOFEST KKTC'nin ilk gününe damga vurdu. Jetin motorundan çıkan ses dalgaları arasında gökyüzünde süzülen uçak, dumanlarla iz bırakırken, izleyiciler tribünden sık sık alkışlarla ve coşkulu çığlıklarla karşılık verdi. Gösteri sırasında çocuklardan yaşlılara her yaştan izleyici, cep telefonlarıyla bu unutulmaz anları kayda aldı.