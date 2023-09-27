TEKNOFEST İzmir'de Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in üçüncü ve son etabı İzmir'de başladı. Atatürk Üniversitesi de etkinlikte yerini aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki üçüncü ve son etabı İzmir'de başladı. Atatürk Üniversitesi de, paydaş üniversite olarak etkinlikteki yerini aldı.

Festival, Çok Sayıda Bilim ve Kültür Sanat Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak

İzmir Çiğli Havalimanında düzenlenen ve 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak olan festivale katılım sağlayan Atatürk Üniversitesi, teknoloji hamlesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren birimleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan festivalde, teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek. Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek. Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler ise kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Rektör Çomaklı: "Festivale Katılan Çalışmalar Gelecek Adına Bizleri Umutlandırıyor"

Festivalle ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Dünyaca ünlü bir teknoloji ve havacılık festivalinin Türkiye'de her sene düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirirken, paydaş üniversite olarak bu festivalde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Astronomiden mühendislik ürünlerine, tıp alanına yönelik atılan adımlardan zirai gelişmelere kadar üniversite bünyesinde gerçekleştirilen birçok çalışmayı sergilediklerini ve teknik bilgi verdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: "TEKNOFEST yine muhteşem bir şekilde başladı ve devam ediyor. Böylesine değerli bir teknoloji ve havacılık festivalinin ülkemizden çıkması ve tüm dünyada takip edilmesi bizi son derece gururlandırıyor. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak daha önce olduğu gibi yine Teknofest'teki yerimizi aldık ve ziyaretçilerimizle buluştuk. Burada çeşitli etkinliklerle hem ziyaretçileri ve çocukları eğlendiriyoruz hem de standımızı ziyaret eden misafirlerimize çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler başta olmak üzere çeşitli etkinliklere sahne olacak etkinliğin üniversite açısından da verimli geçeceğine inandığını aktaran Çomaklı: "Pırıl pırıl gençlerin çok güzel fikirlerle ve gelecek adına umutlandıran kıymetli çalışmalarla katılması, bizleri gelecek adına daha da umutlandırıyor. Biz de her zaman böyle hedefleri olan, üretmek için çaba gösteren bir gençlik yetişmesi için çalışıyoruz ve o yönde projeler geliştiriyoruz. Bu düşüncelerle TEKNOFEST İzmir'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, katılımcıların teknoloji ve bilimle dolu 5 gün geçirmelerini diliyorum" ifadeleriyle değerlendirmesini sonlandırdı. - ERZURUM