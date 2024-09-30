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TEKNOFEST 2023 için Prova Uçuşları Yapıldı

TEKNOFEST 2023 için Prova Uçuşları Yapıldı
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Adana'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği prova uçuşları büyük ilgi gördü.

ADANA'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın savaş uçakları, 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST hazırlıkları devam ediyor. İleri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler, sergiler ve yarışmaların yapılacağı festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları savaş uçaklarının gösteri öncesi provaları dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren provalar ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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