Üye Girişi
Haberler

Storm Warfare Kart Oyunu Dünyasını Sallayacak

Güncelleme:
Abone Ol

Türk oyun stüdyosu Janus Interactive tarafından geliştirilen, web 3.0 özellikli strateji kart oyunu Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlayacağı Açık Beta lansmanıyla kart oyunu dünyasında büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor.

Türk oyun stüdyosu Janus Interactive tarafından geliştirilen, web 3.0 özellikli strateji kart oyunu Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlayacağı Açık Beta lansmanıyla kart oyunu dünyasında büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor.

Storm Warfare 14 Aralık'ta çıkıyor!

Ücretsiz olarak oynanabilen İkinci Dünya Savaşı temalı bir strateji kart oyunu olan Storm Warfare, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Açık Beta lansmanıyla dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesiyle buluşacak. Bu buluşma, oyuncuları hem heyecan verici Storm Warfare evreniyle tanıştıracak hem de dev bir turnuvada birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunacak.

Oyuncuları neler bekliyor? Turnuva hangi gün başlıyor?

Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlayacak Açık Beta sürecini, toplam 1.2 milyon Türk Lirası değerinde ödül havuzuna sahip benzersiz bir turnuvayla taçlandıracak. 18 Aralık tarihinde başlayacak turnuva ile oyuncular İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu cephelerinde karşı karşıya gelerek büyük ödüllere ulaşmaya çalışacak.

Ayrıca turnuvada verilen ödüller arasında 505 Genesis Komutan NFT'si de yer alacak. Açık Beta sürecinde yalnızca 32 oyun influencer'ının katılacağı ve karşılaşmaların canlı olarak yayınlanacağı özel bir turnuva da gerçekleştirilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Aralık Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title