Steam'de Golf With Your Friends Ücretsiz!

Steam, hafta sonuna özel olarak Golf With Your Friends oyununu ücretsiz erişime açtı. Oyunu denemek için belirli bir süreniz var.

Kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel bir etkinlik ile oyuncuların karşısına çıktı. Bu etkinlik kapsamında popüler bir oyun kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı. İşte ayrıntılar…

Steam'de Golf With Your Friends, kısa süreliğine ücretsiz!

Steam, düzenli olarak olmasa da çoğu zaman her hafta sonu popüler bir oyunu ücretsiz erişime açıyor. Böylelikle platform, oyuncuların güzel bir hafta sonu geçirmesini sağlıyor. Steam, bu hafta sonu ise boş durmadı.

Steam, en popüler çevrim içi oyunlar arasında yer alan Golf With Your Friends'i kısa süreliğine ücretsiz erişime açtı. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gereken bu yapımı 9 Ekim (Pazartesi) günü saat 17.00'a kadar deneyebilirsiniz. Bu süre sona erdiğinizde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar alan Golf With Your Friends'i bir golf oyunu olarak tanımlayabiliriz. Birbirinden zorlu ve farklı temalarda haritalara sahip olan oyunun mobil versiyonu da bulunuyor ve o da oldukça popüler.

Golf With Your Friends'i ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın.

2. Adım: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra "Golf With Your Friends Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Golf With Your Friends sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel i3-2100 / AMD FX-6300 @3.1GHz or higherIntel i5-6600 3.3GHz / AMD FX 8350 4.0GHzRAM: 2 GB4 GBEkran Kartı: Nvidia GTX 460 / AMD Radeon 6870 / Intel HD Graphics 630Nvidia GTX 960 4 GB VRAM / AMD R9 280 3 GB VRAMDepolama: 4 GB kullanılabilir alan4 GB kullanılabilir alan

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