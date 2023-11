Steam'de En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncu cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan raporlar sayesinde ise en popüler oyunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en çok indirilen oyunlar belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin birincisi oynaması ücretsiz bir yapım olan Counter-Strike 2 olurken, ikinci sırada geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren ARK: Survival Ascended yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Cities: Skylines II oluyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada geçen ay çıkış yapan EA Sports FC 24 geliyor. Beşinci sırada PUBG: Battlegrounds ve son olarak altıncı sırada Baldur's Gate 3 bulunuyor. Listenin devamında ise Call of Duty, Apex Legends ve Love Is All Around gibi yapımlar karşımıza çıkıyor.

Xbox Game Pass aboneliklerine yüzde 100 zam! İşte yeni fiyatlar

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan (24 – 31 Ekim arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi:

Counter-Strike 2

ARK: Survival Ascended

Cities: Skylines II

EA Sports FC 24

PUBG: Battlegrounds

Baldur's Gate 3

Call of Duty

Apex Legends

Love Is All Around

Marvel's Spider-Man Remastered

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz