Starship Roketi İkinci Uçuşa Hazırlanıyor

Starship roketi, ikinci uçuşu için son hazırlıklarını tamamlıyor. Federal Havacılık İdaresi'nin güvenlik incelemesini tamamlayan SpaceX, şimdi çevresel incelemeyi bekliyor. İlk uçuşun patlaması sonrası şirket, daha dikkatli davranarak fırlatma rampasını yeniden inşa etti. Elon Musk ise Starship'in yakın zamanda Mars için hazır olacağını iddia etti.

Starship roketi, yakında ikinci defa fırlatılacak. Fırlatma günü heyecan verici bir şekilde yaklaşıyor. Gerçi ilk uçuşun ateş topuyla sona ermesinin ardından bazı devlet kurumları, bu uçuşa temkinli yaklaşıyor. SpaceX resmi kurumların güvenini tekrar tazelemek için elinden geleni yapıyor. Şirketin 2. uçuş için aşması gereken son bir engeli kaldı. İşte detaylar…

Starship roketi, ikinci uçuşu için son hazırlıklarını tamamlıyor!

Federal Havacılık İdaresi(FAA), SpaceX'in Starship Roketi'nin güvenlik incelemesini tamamladı. Bu sayede şirket, ikinci test uçuşuna bir adım daha yaklaştı. Artık Starship Roketi'nin önünde son bir engel kaldı. Uçuştan önce son aşama olarak ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin çevresel incelemesini tamamlaması gerekiyor.

Starship'in beklenmedik şekilde patlaması, güvenlik ve çevre açısından tam bir fiyaskoya dönüştü. Fırlatma rampası parçalandığı için geniş bir alana zarar verdi. Elon Musk ve SpaceX yetkilileri, bu durumu tekrar yaşamamak için daha dikkatli davranıyor. Bunun için fırlatma rampasını yeniden inşa etti.

Musk iddialı: Starship yakın zamanda Mars için hazır!

İlk olarak SpaceX ikinci uçuş için hazır olduğunu sosyal medya hesabında duyurdu. Ancak Amerika Federal Havacılık İdaresi bu durum için erken olduğunu belirtti. Ardından tamamlaması gereken bir dizi test, kontrol ve görev olduğunu iletti.

SpaceX ise FAA'nın kendinden istediği tüm aşamaları yerine getirdi. Yakın zamanda ise FAA, e-postayla gönderilen bir açıklamada, incelemenin kamu güvenliği kısmının artık tamamlandığını vurguladı. Ancak FAA, henüz fırlatma lisansını vermiyor. Zira aşılması gereken son bir düzenleme engeli kaldı.

FAA yaptığı açıklamada, güvenlik incelemesinin kamu sağlığını ve mülk güvenliğini etkileyen konulara odaklandığını açıkladı. Kurum yaptığı açıklamada, "Başvuranın emniyet organizasyonunun, sistem emniyet süreçlerinin, uçuş emniyeti analizinin ve fırlatma, yeniden giriş ve aracın imhasına ilişkin niceliksel risk kriterlerinin değerlendirilmesinden oluşur." sözlerine yer verdi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi şu anda Boca Chica fırlatma rampasında kurulan yeni su baskını sistemini değerlendiriyor. Bu inceleme 19 Ekim'de başladı. Ayrıca bu değerlendirme, Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası kapsamında ve FAA'ya danışılarak gerçekleştirilecek. İncelemenin 30 ila 135 gün arasında tamamlanması gerekiyor.