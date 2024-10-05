Üye Girişi
Haberler

Sport Papbil Takımı, TEKNOFEST'te Birincilik Ödülünü Kazandı

Sport Papbil Takımı, TEKNOFEST'te Birincilik Ödülünü Kazandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı Sport Papbil Takımı, parmak iziyle kişilerin doğuştan gelen sportif becerilerini rapor haline getiren yazılımlarıyla TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Sport Papbil Takımı'nın, parmak izi sayesinde kişilerin doğuştan gelen sportif becerilerini rapor haline getirdiği yazılım, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Sport Papbil Takımı, kişilerin doğuştan gelen sportif becerilerini ortaya çıkarmak için 6 yılda geliştirdikleri yazılımla, TEKNOFEST'in İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na müracaat etti.

"Parmak izi" ile spor becerilerini keşfedip raporlaştıran yazılım, yarışmanın Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret edenler yazılımı inceleyebiliyor.

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Sport Papbil Takımı, stantlarını ziyaret eden katılımcılara yazılım hakkında bilgi veriyor.

Yaklaşık 206 bin katılımcı arasında Türkiye birincilerinin arasına girdiler

Takım kaptanı Şafak Çıngı, AA muhabirine, TEKNOFEST'te birinciliği göğüsleyerek gurur yaşadıklarını söyledi.

TEKNOFEST'in bu yıl büyük ilgi gördüğünü anlatan Çıngı, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na yaklaşık 206 bin kişi katıldı. Bu takımlar içerisinde kendi kategorimizde Türkiye birinciliğini alanlar arasına girdik. Çok heyecanlıydı. Hem görevlerimiz vardı hem de ekip arkadaşlarımız uğraş veriyordu. TEKNOFEST'in içerisinde 'network' olarak da bize çok geniş imkanlar sağlandı." dedi.

Çıngı, TEKNOFEST'teki yarışlarda bu zamana kadar 7 madalya kazandıklarını belirtti.

"Mevcut testlere göre hataları minimize ediyor"

Gelecek için önemli bir yazılım tasarladıklarını vurgulayan Çıngı, şunları kaydetti:

"Bireyi tanıma tekniklerine yeni bir yaklaşım getirmiş olduk. Mevcut testlerden en büyük farkı uygulayıcı ve uygulanan faktörünün hatalarını minimize ediyor. Burada en önemli nokta, erken yaşta yetenek ve sportif becerilerin tespiti o bireylerin ilerleyen yıllarında daha mutlu bir yaşam doğuracak. Örneğin çocuğunuzun herhangi bir alana yatkınlığı, gizli yetenekleri ya da fark etmediğiniz yetenekleri var ama sıkıntı yaşıyorsunuz. Çevresel faktörlerin de etkisinde kalarak yönlendirme sorunlar oluşabiliyor. Burada doğuştan gelen, genetik yollar aktarılan becerileri keşfettiğimizde eğitmen hocalarımız, aile ve çocukla ilgilenen kişi yönlendirmede daha kolay davranacaktır."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Teknoloji

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknofest Teknoloji Etkinlik Yazılım adana Spor

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title