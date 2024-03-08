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SPK, Midas'a 27 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi aksaklıkları, adres teyidi yapılmadan hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu veya kısa adıyla SPK, Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Peki neden? İşte Midas'a verilen ceza ile ilgili ayrıntılar…

SPK, Midas'a ceza uyguladı

SPK tarafından paylaşılan bilgilere göre Midas, emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması, kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması gibi bazı sebeplerden ötürü idari para cezası aldı.

Midas için uygulanan idari para cezaları ve bunların sebepleri şunlar;

Ceza NedeniCeza MiktarıAracı Kurumun emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması.5 milyon 833 bin 734 TLAracı Kurumun bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması.1 milyon 944 bin 578 TLAracı Kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması.3 milyon TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile hesap açarken yapılması zorunlu görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması.4 milyon 500 bin TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında mevzuata uygun olmayan belgelerin kabul edilmesi.1 milyon 500 bin TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında NFC (Yakın alan iletişimi) teknolojisini kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.1 milyon TLAracı Kurumun müşterilerine uygunluk testi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması.4 milyon 500 bin TLAracı Kurumun zaman damgası kullanımında mevzuata aykırı davranılması.1 milyon 500 bin TLAracı Kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşım ve açıklamalarda mevzuata aykırı davranılması.3 milyon TLAracı Kurumun iç kontrol sisteminde aksaklıklar tespit edilmesi.1 milyon TLToplam Ceza: 27 milyon 778 bin 312 TL

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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