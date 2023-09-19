SpaceX'in Starlink Uyduları Yaz Aylarında Yandı

Uydu izleme verilerine göre SpaceX'in Starlink uyduları, Güneş aktiviteleri nedeniyle yaz ayları boyunca yandı. Yaklaşık iki ay boyunca 200'den fazla Starlink uydusunun yok olduğu tahmin ediliyor. SpaceX için bunun maliyeti ise 250 milyon dolara kadar ulaşıyor.

Uydu izleme verilerine göre SpaceX'in Starlink uyduları, Güneş aktiviteleri nedeniyle yaz ayları boyunca yandı. Yaklaşık iki ay boyunca 200'den fazla Starlink uydusunun yok olduğu tahmin ediliyor. SpaceX için bunun maliyeti ise 250 milyon dolara kadar ulaşıyor.

İki ayda 200 Starlink uydusu yanmış olabilir

Atmosferdeki sıcaklıklar SpaceX'in Starlink ağlarını da etkilemiş gibi görünüyor. Araştırmalara göre 200'den fazla Starlink uydusunun yanarak yok olduğu tahmin edildi. Her bir Falcon 9 roketi yaklaşık 50 Starlink uydusu taşıyor, bu da kayıpların yaklaşık 4-5 fırlatma değerinde olduğu anlamına geliyor.

SpaceX ise kısa bir süre önce yüksek enflasyon nedeniyle Falcon 9 fırlatma fiyatlarını 67 milyon dolara yükseltmişti. Bu durum ise 200'den fazla yanan uydunun 250 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını gösteriyor.

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Uyduların arızalanmasının veya yörüngelerini kaybetmesinin, güçlü Güneş patlamaları ve rüzgarlarının sorumlu olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Güneş fırtınalarını ölçen endeksler yaz ayları boyunca son derece yüksekti. Hatta NASA, 2023'ten en sıcak yazın yaşandığını belirtti.

Güneş olayları daha önce de Starlink hizmetlerini kesintiye uğrattı. Örneğin 2021 yılında yeni fırlatılan yaklaşık 40 uydu, Güneş fırtınası nedeniyle çalıştırılamadı. SpaceX, bunun şirkete tahmini 100 milyon dolara mal olduğunu belirtti.

Uydu arızaları kaçınılmaz olsa da, bu yaz yaşanan kayıplar normal oranların çok üzerinde. Bu durum SpaceX'in uydu internet ağının yaşayacağı zorlukları da gözler önüne seriyor.

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