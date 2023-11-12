SpaceX Çalışanları İş Kazalarından Şikayetçi

SpaceX çalışanları iş kazaları ve eksik güvenlik tedbirleri nedeniyle şikayetçi. İş güvenliği raporlarına göre şirkette 600'den fazla yaralanma yaşandığı ortaya çıktı. Çalışanlar, CEO Elon Musk'ın agresif teslim tarihleri ve bürokrasiye olan nefretinin iş kazalarına etkili olduğunu iddia ediyor.

Uzay sektörünün dev şirketlerinden biri olan SpaceX'te çalışmayı kim istemez ki! Ancak bu durum göründüğü kadar efsane olmayabilir. İş güvenliği raporlarına göre Musk Mars çalışmalarına personelinden daha fazla öncelik veriyor. SpaceX çalışanları diğer şirketlere oranla iş kazalarıyla daha fazla karşı karşıya kalıyor. İşte detaylar…

SpaceX çalışanları iş kazalarından ve eksik güvenlik tedbirlerinden şikayetçi!

SpaceX birçok kişinin hayalini süsleyen bir çalışma ortamı. Ancak davulun sesi uzaktan hoş geliyor olabilir. Ne yazık ki istatistiklere göre SpaceX güvensiz çalışma koşullarına sahip. Araştırmalara göre 2014'ten günümüze kadar şirkette 600'den fazla yaralanma olduğu ortaya çıktı. Şirket bu yaralanmaları kamu ile paylaşmadı.

Raporda adı geçen mevcut ve eski çalışanlar bu yaralanmalarının suçlusu olarak şirketin CEO'su Elon Musk'ı görüyorlar. Ayrıca bu iş kazalarında Musk'ın agresif teslim tarihlerini ve bürokrasiye olan nefretinin etkili olduğunu açıkladı. Çalışanlar, şirketin CEO'sunun Mars'a "mümkün olduğu kadar hızlı" ulaştırma hedefi yüzünden işin kolayına kaçtığını düşünüyor. Ayrıca çalışmaları hızlandırmak için protokolleri göz ardı ettiklerini iddia ediyorlar.

SpaceX'ten kırılması güç yeni rekor! İşte detaylar

Bazı SpaceX tesislerindeki yaralanma oranları sektör ortalamasının epey üstünde. Genel olarak şirkette 100 işçi başına 0,8 yaralanma oranı var. Bu oran Brownsville, Texas lokasyonunda 2022'de yaralanma oranı yüzde 4,8'di. Hawthorne, California üretim tesisinde bu oran yüzde 1,8'di. Şirketin roket testlerini gerçekleştirdiği Teksas McGregor'da yaralanma oranı yüzde 2,7'ye ulaştı.

Çalışanlar iş güveliği kurallarının ihlali yüzünden kırık kemikler, kas yırtılmaları, parmak kırılmaları, yanıklar, elektrik çarpması ve ciddi kafa yaralanmaları ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri 2021'de yaşandı. Tehlikeli çalışma koşulları Brownsville'li işçi Florentino Rios'u kör etti. Aynı tehlike Ocak 2022'den bu yana çalışan Francisco Cabada'yı komada bıraktı.

SpaceX'in McGregor tesisinde bir çalışan işçi Lonnie LeBlanc, 2014 yılında rüzgarın onu uygunsuz yüklenmiş bir kamyonun römorkundan düşürmesi sonucu hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçtikçe SpaceX, güvenlik kusurlarının bir sonucu olarak yalnızca yetersiz cezalar ödedi. Çalışma koşullarını iyileştirmek yerine projelerinin yetişmesini daha önemli buluyor.