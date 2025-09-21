SOLOTÜRK Ekip Lideri'nden Gençlere Havacılık Çağrısı

GENÇLERE havacılık çağrısında bulunan SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'İstikbal göklerdedir' diyerek havacılığı gökyüzüne işaret etmiştir. Gençler gözleri yükseklerde olsun ve hayallerinin peşinden koşsun, Türk Hava Kuvvetleri'ne katılsınlar diyoruz. Havacılık bir tutkudur. Bu tutkunun sizin gönlünüze düşmesi lazımdır. Bu ateş sizin gönlünüze düştükten sonra onun peşinden koşmaya başlarsınız. Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST'te bulunmak, geleceğimizin teminatı gençlerimize rol model olmak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul'da üçüncü gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK ekibi, uçuşların ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

'ATATÜRK, "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" DİYEREK HAVACILIĞI GÖKYÜZÜNE İŞARET ETMİŞ'

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, "TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul'daki 3'üncü gösteri uçuşumuzu tamamladık. Halkımızdan coşkumuzu aldık, ekibimle gösterimizi icra ettik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST'te bulunmak, geleceğimizin teminatı gençlerimize rol model olmak bizleri gururlandırıyor. Gelecekte onlar bizim yerimizi alacaklar, bizler de bu sıralardan geçtik. Bu tip organizasyonlar gençlerimizin kariyer planlarına yön vermeleri açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Şunu söyleyebilirim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "İstikbal göklerdedir" diyerek havacılığı gökyüzüne işaret etmiştir. Dolayısıyla gençlerimizi de havacılığa, Türk Hava Kuvvetleri'ne, Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu'na bekliyoruz. Bu siyah uçağa pilot olsunlar, bakım ekibi, teknik personel olsunlar. Ülke savunmasında, vatan savunmasında, gök vatanın savunmasında rol alsınlar. Bunun gururunu, maneviyatını yaşasınlar" dedi.

'SAYGIYLA, SEVGİYLE, SEMALARDAN SELAMLIYORUZ'

Bakıcı "Biz gösteri pilotu değiliz, aynı zamanda savaş pilotuyuz. Gösteri uçuşlarımızın maneviyatları tabii ki çok yüksek. Gördüğünüz gibi halkımızın coşkusu inanılmaz. Yavaş uçuş manevramız esnasında halkımıza göz teması kuruyoruz ve onların enerjileri, coşkuları bize geçiyor. Ama bizler harekat pilotuyuz, savaş pilotuyuz. Asıl ağzımızı, maneviyatımızı harekat uçuşlarında alıyoruz. O uçuşlarımız bizler için unutulmaz. Çünkü ülke savunmasında rol oynamanın gururunu yaşıyoruz. SOLOTÜRK ekibi olarak saygıyla, sevgiyle, semalardan selamlıyoruz. Gençler gözleri yükseklerde olsun, hayallerinin peşinden koşsun ve Türk Hava Kuvvetleri'ne katılsınlar diyoruz. Havacılık bir tutkudur. Bu tutkunun sizin gönlünüze düşmesi lazımdır. Bu ateş sizin gönlünüze düştükten sonra da onun peşinden koşmaya başlarsınız. Benim de gönlüme bu ateşi düşüren, çocukluğumda bir savaş uçağının geçmesiydi. Onun sesini unutamıyorum ve peşinden koştum. Çok şükür ki Mevla'm da nasip etti. Burada halkımızın karşısına çıkıp Türk milletinin gücünü gösterme görevi bize tevhit edildi" dedi.