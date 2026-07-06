Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix SpaceX'ten sonra en büyük halka arza hazırlanıyor

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talepteki hızlı artıştan yararlanmak amacıyla ABD'de 28 milyar dolarlık Amerikan Depo Sertifikası (ADR) satışı başlattı. Şirketin hamlesi, SpaceX'in ardından tarihteki en büyük ikinci halka arz olarak kayıtlara geçecek.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, son yılların en büyük halka arzı için adım attı. SK Hynix, yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talepteki hızlı artıştan yararlanmak amacıyla ABD dışındaki şirketlerin hisse senetlerinin, ABD borsalarında ABD doları cinsinden işlem görmesini sağlayan finansal araç olarak bilinen Amerikan Depo Sertifikası (ADR) satışı başlattı.

Şirket, Nasdaq'ta 17,79 milyon ADR satmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin Güney Kore'deki çip üretim tesislerinin genişletilmesi ve aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemleri gibi ileri üretim ekipmanlarının satın alınmasında kullanılacağı açıklandı.Söz konusu halka arzdan 28 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenirken, SpaceX'in ardından tarihteki en büyük ikinci halka arz olarak kayıtlara geçecek.

SK Hynix, özellikle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri sayesinde yapay zeka alanındaki büyümenin en büyük kazananlarından biri olarak gösteriliyor. Nvidia ve Google gibi şirketlerin yapay zeka sistemlerinde kullanılan bu çipler, şirketin gelir ve piyasa değerinin hızla artmasına katkı sağladı. Analistler, ABD kotasyonunun SK Hynix'in küresel yatırımcı tabanını genişleteceğini ve ABD'li rakibi Micron ile arasındaki değerleme farkını azaltabileceğini belirtiyor.

Bu adım, Güney Kore'nin yarı iletken ve yapay zeka alanında açıkladığı 576 milyar dolarlık yatırım programının ardından geldi. Uzmanlara göre gelişme, yapay zeka çağında çip teknolojilerinde liderlik yarışının giderek hızlandığını ortaya koyuyor.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, halka arzdan elde ettiği 75 milyar dolarlık gelirle tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı