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Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor

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Türkiye genelinde site yönetimlerinde kira fiyatlarıyla yarışan aidatlar başta olmak üzere pek çok sorun gündemdeydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı bir taslak plan çerçevesinde site yönetimlerinde sadece yetkilendirilmiş kişiler görev alabilecek. Ayrıca bağımsız kuruluşlar tarafından site gelir giderleri de denetlenecek.

Site yönetimlerine sıkı denetim geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu"na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliği olarak kamuoyunda ön plana çıkan yeni düzenlemeye göre site yönetimlerinde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

SİTE HİZMETLERİNİ ÖZEL ŞİRKETLER ÜSTLENEBİLECEK

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara sundukları rutin hizmetlerin yanı sıra, otopark, bahçe ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının ruhsat ve projelere uygun şekilde işletilmesini ve kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, kazan dairesi ve asansör gibi teknik ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek enerji verimliliğini artıracak ve evsel atık yönetimini düzenleyecekler. Eksiklikler, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda öncelikle bina yönetimi ve kat maliklerini bilgilendirecekler. Site yönetimlerinin zorunlu tedbirleri almaması durumunda ise ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunma yetkisine sahip olacaklar.

GELİR VE GİDERLER MERCEK ALTINDA

Bu şirketlerin yönettiği binalardaki faaliyetler ve yapılan harcamalar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenecek. Bu denetimlerin yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi zorunlu olacak ve kat malikleri diledikleri takdirde ek denetim talebinde bulunabilecek. Ayrıca, kat maliklerinin yaşadıkları binaların yönetimine ilişkin bilgi ve belgelere kolayca ulaşabilmesi için Bakanlık tarafından elektronik bir yazılım sistemi oluşturulacak ve ortak kullanıma sunulacak.

BAKANIN ONAYINA SUNULACAK

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak.

Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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