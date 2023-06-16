Siemens, Yüksek Teknoloji Fabrikalarına ve İnovasyon Laboratuvarlarına Yatırımını Arttırıyor

Siemens AG, dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderliği genişletmek için yeni yüksek teknoloji fabrikalarına, inovasyon laboratuvarlarına ve eğitim merkezlerine yapılan küresel yatırımlarını arttırıyor. Ağırlıklı olarak üretim kapasitesinin genişletilmesine yönelik toplam 2 milyar Euro tutarındaki yatırımlar bu yıl açıklayacak. Almanya ve ABD yatırımların ardından Siemens AG, Asya'daki üretim ağını ve Ar-Ge kapasitesini genişletiyor.

Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, "Teknolojilerimiz, müşterilerimizin daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olmak için desteğimize ihtiyaç duyduğu seküler büyüme trendlerine hitap ediyor. Siemens, pazar seviyesinin önemli ölçüde üzerinde bir büyüme yaşıyor. Bugün gelecekteki büyümeyi hızlandırmak, inovasyonu teşvik etmek ve esnekliği artırmak için bir yatırım stratejisi açıklıyoruz. Bu yatırımlar, çeşitlendirme ve "yerel için yerel" işletmelere odaklanmamızın yanı sıra gerçek ve dijital dünyaları birleştirme stratejimizi de destekliyor. Dünyanın en önemli pazarlarında büyümeyi desteklemek için güçlü küresel varlığımızı açıkça güçlendiriyoruz" dedi.

Buna ek olarak, 2023 mali yılında, yapay zeka ve endüstriyel metaverse gibi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında bir önceki yıla göre yaklaşık 0,5 milyar Euro'luk bir artış bekleniyor. Bu Ar-Ge, Siemens'in simülasyon, dijital ikizler, yapay zeka veya güç elektroniği gibi temel teknolojilerdeki lider konumunu güçlendirirken Siemens Xcelerator açık dijital iş platformunun gelişimini de desteklemeye odaklanıyor. Şirket, kısa süre önce, ChatGPT'yi kullanarak endüstri otomasyonuna yönelik kod üretimini hızlandırmak için Microsoft ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Siemens, fabrikaların ve altyapıların tasarımını, planlamasını, üretimini ve işletimini iyileştirmek için endüstriyel metaverse evrenini oluşturmak için NVIDIA ile iş birliği yapıyor.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA YENİ VE İLAVE KAPASİTELER

Güneydoğu Asya'da artan talebi karşılamak için Siemens, bugün, Singapur'da Siemens'in kendi lider dijital ikizi ve yenilikçi, akıllı donanım teknolojileri kullanılarak geliştirilecek, yüksek teknoloji ile donatılmış ve tamamen yeni fabrikasını duyurdu. Fabrikaya yapılacak yatırım yaklaşık 200 milyon Euro olacak. Tesis, dijitalleşmenin sunduğu olanakları sergilemek için bağlantı konusunda yeni bir standart belirleyecek ve yüksek otomasyonlu üretim süreçlerini bir araya getirecek. Bu yatırım ile 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

KÜRESEL YATIRIM DALGASI İLE TÜM BÖLGELERİ KAPSAYAN STRATEJİ

Siemens, Çin'deki yatırım stratejisinin ve hızla büyüyen iş hacminin bir parçası olarak, Çin'deki yerel büyüme fırsatlarına hizmet etmek üzere, 140 milyon Euro (1,1 milyar RMB) yatırım yaparak ve 400 kişiye yeni istihdam yaratarak Çengdu'daki dijital fabrikasını da genişletecek.

Siemens'in Çinli müşterilerinin birçoğu, özellikle dijitalleşme ve yüksek teknoloji üretim alanlarında, yeni teknolojileri erken benimsiyor. Bu nedenle Siemens, dijitalleşme ve güç elektroniği teknolojisi destekli hareket kontrol sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için Shenzhen'de yeni bir dijital Ar-Ge İnovasyon Merkezi'ne yatırım yaptığını da duyurdu.

Siemens Xcelerator açık dijital iş platformu, 2022 yılının Kasım ayında Çin'de hayata geçirildi.