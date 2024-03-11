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Sea of Thieves, PlayStation 5 için ön siparişte birinci sırada

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Xbox, PlayStation 5'e özel oyunları dahil etmeye başladı. Sea of Thieves, PlayStation Store'da ön sipariş listelerinde birinci sıraya oturdu.

Xbox bir süredir platformuna özel oyunları PlayStation 5'e dahil etmeye çalışıyor. Bu kapsamda ilk aşamada dört oyunu sunacak şirket, Sea of Thieves için PS5 ön sipariş başlatmış durumda. Hatta oyunun, PlayStation Store için ön sipariş listelerinde birinci sıraya oturduğu belirtildi.

Sea of Thieves PS5 fiyatı ne kadar?

Halihazırda Xbox Series X/S ve PC üzerinden erişilebilen korsan macera oyunu Sea of Thieves, PlayStation 5 için geri sayıma başladı. Bu kapsamda PlayStation Store'da satışa sunulan oyun, dijital mağazada en çok ön sipariş alan yapım olmayı başardı.

Sektör analistleri tarafından hazırlanan listeye göre Sea of Thieves, şu anda ABD PlayStation Store'da en çok satan satan ön sipariş oyunu konumunda. Ayrıca Fransa ve Almanya gibi büyük Avrupa pazarlarında da listelerin başında yer alıyor.

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Bu liste aslında Sea of Thieves'in PlayStation dünyasında ne kadar beklendiğini gösteriyor. MLB The Show 24, Dragon's Dogma 2 ve Elden Ring: Shadow of the Erdtree gibi popüler oyunların bulunduğu listede bir Xbox yapımı bulunması, araştırmacıları da şaşırtmış durumda.

Xbox ve PC'ye özel oyun; 30 Nisan'da PlayStation 5 için erişilebilir olacak. PlayStation sürümü çapraz oyunu ve oyuncu ilerlemesinin transfer edilmesini destekleyecek. Ön sipariş fiyatının 999 TL olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Sea of Thieves PS5 sürümünü ön sipariş veren kullanıcılar silahlar, gemi kozmetikleri ve muhabbet kuşu gibi özel oyun içi kozmetik öğeler kazanacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sea of Thieves xbox Teknoloji Güncel Haberler

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