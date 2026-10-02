Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te tüp buzağıyla yılda birden fazla yavru hedefleniyor

GÖKHAN ÇALI/ORHAN PEHLÜL - TEKNOFEST Güneydoğu'da, yüksek genetik kapasiteye sahip hayvanların çoğaltılmasına imkan sağlayan "tüp buzağı" teknolojisi ziyaretçilere tanıtılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanındaki TÜME merkezinde, hayvancılıkta kullanılan "tüp buzağı" teknolojisi ve OPU-IVF (Ovum Pick-Up-In Vitro Fertilizasyon/Yumurta Toplama ve Laboratuvar Ortamında Döllenme) yöntemiyle yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor.

OPU-IVF olarak adlandırılan yöntemde, yüksek genetik kapasiteye sahip hayvanlardan alınan yumurta hücreleri laboratuvar ortamında olgunlaştırılıyor ve yüksek genetik kapasiteye sahip boğalardan alınan spermlerle dölleniyor.

Yaklaşık 7 günlük embriyolar, daha sonra taşıyıcı annelerin rahmine yerleştirilerek gebelik süreci başlatılıyor.

Uzman veteriner hekim Cansu Göktepe Turhan, AA muhabirine, merkezde yüksek genetik kapasiteye sahip donör hayvanların dişi üreme hücreleri olan oositleri topladıklarını söyledi.

Toplanan oositleri laboratuvar ortamında olgunlaştırdıklarını belirten Turhan, bunları yüksek genetik kapasiteye sahip boğalardan alınan spermlerle birleştirdiklerini ifade etti.

Yüksek verimli hayvanların genetik özellikleri çoğaltılıyor

Bu süreç sonucunda yaklaşık 7 günlük embriyolar elde ettiklerini anlatan Turhan, embriyoları daha düşük genetik kapasiteye sahip taşıyıcı annelerin rahimlerine yerleştirdiklerini belirtti.

Yöntemin temel amacının çiftliklerde yüksek verimli hayvanların genetik özelliklerini daha hızlı çoğaltmak olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"İyi genetik kapasiteye sahip hayvanımızdan yılda sadece bir yavru alabiliyoruz çünkü gebelik süreleri 9 ay. Biz isteriz ki ekonomik olarak çiftliğimizde iyi olan hayvanımız çoğalsın. İşte 70 litre süt veren hayvanımız çoğalsın, 20 litre süt veren ineğimiz yerine bu iyi hayvandan yılda birden fazla yavru alabilmek için bu teknolojiyi kullanıyoruz. Bu yavruları da o 20 litre süt veren annelerin rahminde taşıyıcı annelik yaptırıyoruz. Böylece taşıyıcı anneler aracılığıyla iyi olan hayvanımdan yılda birçok yavru alabiliyorum."

Turhan, merkezde uygulanan OPU-IVF yöntemiyle Türkiye'nin ilk Holstein buzağısının geçen yıl Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki çiftlikte dünyaya geldiğini söyledi.

Kaynak: AA