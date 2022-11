Samsung'un yeni arayüzü One UI 5 inceleme!

Galaxy S22 serisine gelen One UI 5.0 kararlı sürümü, yavaş yavaş diğer modellere de dağıtılıyor. One UI 5 ile gelen yenilikleri derledik.

Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, artık kararlı sürümle birlikte Samsung cihazlara gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisine gelen One UI 5.0 kararlı sürümü, yavaş yavaş diğer modellere de dağıtılıyor. One UI 5 ile gelen yenilikleri derledik.

Android 13 tabanlı One UI 5.0 özellikleri neler?

Yeni Bixby Text Call özelliği, kullanıcıların kendileri için en uygun şekilde iletişim kurmalarına olanak tanırken, Bixby Text Call özelliğiyle kullanıcılar, yalnızca mesaj yazarak çağrıları yanıtlayabiliyor. Samsung'un sesli asistanı Bixby ise yazılan metni seslendirerek, arayan kişiyle kullanıcı adına konuştuktan sonra arayan kişinin verdiği cevabı da sesli metne dönüştürerek gösterebiliyor.

Bu özellik, bir konserde ya da gürültülü bir yerdeyken kullanıcıların yazılı mesajlarını karşı tarafa sesli olarak iletebiliyor. Böylece kullanıcılar, etrafına rahatsızlık vermeden ya da dinlediği şeyi kaçırmadan aramalarına yanıt verebiliyor.

Uyku, dinlenme, egzersiz ya da sürüş esnasında kişiselleştirilmiş ayarlar

Günümüzde, kullanıcıların akıllı telefonlarından beklentileri gün içinde dahi hızlı şekilde değişebiliyor. Her kullanıcının günün belirli saatlerinde farklı rutinleri olabiliyor. One UI 5'in Rutinler özelliği sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki eylemleri bu rutinlere göre ayarlayabiliyor.

One UI 5'in Modlar özelliği sayesinde de uyku, dinlenme, egzersiz ya da araç sürmek gibi eylemler için kişiselleştirilmiş ayarlar uygulanabiliyor. Örneğin, egzersiz esnasında kullanıcılar, hareketlerini bozmamak ve müzik dinlemek için bildirimleri kısabiliyor. Uyku vakti geldiğinde, otomatik olarak bildirimlerin kapatılması ve ekran parlaklığının azaltılması, uykuya geçmenin harika bir yöntemi olabiliyor.

One UI 5 ayrıca ferah, yeni bir görünüm de sunarak, kullanıcı deneyimini kesintisiz ve konforlu hale getiriyor. One UI 5, uygulama ikonlarından, uyumlu bir renk şemasına kadar, en ince detayları çok daha sürükleyici bir mobil deneyimle bir araya getiriyor. Samsung aynı zamanda One UI 5 ara yüzünde bildirimleri daha kolay okunabilir hale de getirdi. Kullanıcılar, belirlenmiş cevap şablonları ve reddet düğmelerinin yanı sıra yeniden tasarlanan açılır çağrı penceresiyle gelen aramaları daha kolay yanıtlayabiliyor.

Kullanıcıların kendi tarzlarını en iyi şekilde yansıtmaları için One UI 5, Good Lock uygulamasının Lockstar'ındaki sevilen Video Duvar Kağıdı özelliğini doğrudan kilit ekranına taşıyor. Kullanıcılar, yalnızca birkaç dokunuşla diledikleri videoyu kırparak, en sevdiği anlarını telefonunun açılış ekranına koyabiliyor. Kullanıcılar, bu kilit ekranı görünümünü daha da kişiselleştirerek, duvar kağıdını, saat tipini, bildirim pencerelerini de aynı ekran üzerinde değiştirebiliyor.

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+++ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)