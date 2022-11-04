Samsung'un yeni arayüzü One UI 5 inceleme!
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Galaxy S22 serisine gelen One UI 5.0 kararlı sürümü, yavaş yavaş diğer modellere de dağıtılıyor. One UI 5 ile gelen yenilikleri derledik.
Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, artık kararlı sürümle birlikte Samsung cihazlara gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S22 serisine gelen One UI 5.0 kararlı sürümü, yavaş yavaş diğer modellere de dağıtılıyor. One UI 5 ile gelen yenilikleri derledik.
Android 13 tabanlı One UI 5.0 özellikleri neler?
Yeni Bixby Text Call özelliği, kullanıcıların kendileri için en uygun şekilde iletişim kurmalarına olanak tanırken, Bixby Text Call özelliğiyle kullanıcılar, yalnızca mesaj yazarak çağrıları yanıtlayabiliyor. Samsung'un sesli asistanı Bixby ise yazılan metni seslendirerek, arayan kişiyle kullanıcı adına konuştuktan sonra arayan kişinin verdiği cevabı da sesli metne dönüştürerek gösterebiliyor.
Bu özellik, bir konserde ya da gürültülü bir yerdeyken kullanıcıların yazılı mesajlarını karşı tarafa sesli olarak iletebiliyor. Böylece kullanıcılar, etrafına rahatsızlık vermeden ya da dinlediği şeyi kaçırmadan aramalarına yanıt verebiliyor.
Uyku, dinlenme, egzersiz ya da sürüş esnasında kişiselleştirilmiş ayarlar
Günümüzde, kullanıcıların akıllı telefonlarından beklentileri gün içinde dahi hızlı şekilde değişebiliyor. Her kullanıcının günün belirli saatlerinde farklı rutinleri olabiliyor. One UI 5'in Rutinler özelliği sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki eylemleri bu rutinlere göre ayarlayabiliyor.
One UI 5'in Modlar özelliği sayesinde de uyku, dinlenme, egzersiz ya da araç sürmek gibi eylemler için kişiselleştirilmiş ayarlar uygulanabiliyor. Örneğin, egzersiz esnasında kullanıcılar, hareketlerini bozmamak ve müzik dinlemek için bildirimleri kısabiliyor. Uyku vakti geldiğinde, otomatik olarak bildirimlerin kapatılması ve ekran parlaklığının azaltılması, uykuya geçmenin harika bir yöntemi olabiliyor.
One UI 5 ayrıca ferah, yeni bir görünüm de sunarak, kullanıcı deneyimini kesintisiz ve konforlu hale getiriyor. One UI 5, uygulama ikonlarından, uyumlu bir renk şemasına kadar, en ince detayları çok daha sürükleyici bir mobil deneyimle bir araya getiriyor. Samsung aynı zamanda One UI 5 ara yüzünde bildirimleri daha kolay okunabilir hale de getirdi. Kullanıcılar, belirlenmiş cevap şablonları ve reddet düğmelerinin yanı sıra yeniden tasarlanan açılır çağrı penceresiyle gelen aramaları daha kolay yanıtlayabiliyor.
Kullanıcıların kendi tarzlarını en iyi şekilde yansıtmaları için One UI 5, Good Lock uygulamasının Lockstar'ındaki sevilen Video Duvar Kağıdı özelliğini doğrudan kilit ekranına taşıyor. Kullanıcılar, yalnızca birkaç dokunuşla diledikleri videoyu kırparak, en sevdiği anlarını telefonunun açılış ekranına koyabiliyor. Kullanıcılar, bu kilit ekranı görünümünü daha da kişiselleştirerek, duvar kağıdını, saat tipini, bildirim pencerelerini de aynı ekran üzerinde değiştirebiliyor.
Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+++ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)