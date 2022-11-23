Samsung katlanabilir ekranlı laptop konusunda oldukça ciddi!

Samsung tarafından alınan bir patent görseli, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarın oldukça yakında olduğunu ortaya koyuyor.

Katlanabilir ekranlar her geçen gün hayatımızda daha fazla yer alıyor. Hatta birçok uzman 2023 yılının katlanabilir ekranlı telefon ve dizüstü bilgisayarların yılı olacağını belirtiyor. Birçok üretici de bu iddiaları doğrularcasına ardı ardına katlanabilir ekran teknolojisi çalışmalarını sergiliyor.

Samsung, katlanabilir ekran teknolojisini genişletiyor

Bu markalardan bir tanesi de Samsung. Hali hazırda iki farklı katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli ile bu piyasada kendisini kanıtlayan marka, 2023 yılı için de yeni cihazlarla bizleri karşılayabilir. Henüz şirketten bu konu hakkında bir açıklama gelmezken, alınan bir patent görseli ise katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarın oldukça yakında olduğunu ortaya koyuyor.

Patent görselleri ortaya çıkan yeni katlanabilir ekranlı laptop adeta büyük bir Samsung Galaxy Fold 4 gibi görünüyor. Ortadan ikiye bölünen ekranın alt kısmı sanal bir klavye ve mouse pad için ayrılırken, üst bölümünde ise geleneksel ekran bizleri karşılıyor.

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Ortaya çıkan tasarım, Samsung'un 2021 yılında sergilediği Galaxy Book Fold 17 modeline oldukça benziyor. Ancak görsellerden anlaşılacağı üzere bu dizüstü bilgisayar, Galaxy Fold 17'ye göre çok daha küçük. Bu da onu diğer katlanabilir Galaxy akıllı telefon modellerine daha çok yaklaştırıyor.

Gelen bilgilere göre Güney Koreli üreticinin aldığı patent çok da yeni değil. Görseller yakın zamanda ortaya çıkmış olsa da patentin bundan birkaç yıl önce hazırlandığı ifade ediliyor. Bu nedenle, Samsung'dan yakın zamanda katlanabilir ekranlı bir dizüstü model görmemiş şaşırtıcı olmayacaktır.

Tabi ki alınan bu patentler, cihazın hayata geçmesinin garantisini vermiyor ancak yine de markaların gelecek planları hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Aynı zamanda şirketlerin teknolojilerini koruması bakımından da alınan patentler önemli bir rol oynuyor.

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar kullanıcılara büyük bir esneklik sağlarken aynı zamanda fiziksel tuşların güvenilirliğini ise bir kenara bırakıyor. Bakalım katlanabilir ekran teknolojisi ilerleyen dönemde bizlere neler gösterecek? Peki siz Samsung ve diğer markaların katlanabilir ekranlı laptop çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.