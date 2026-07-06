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Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına ceza uygulanmasına başlandı

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Rusya'da internet sitelerine Apple ID ve Google ID gibi yabancı servislerle giriş yapılması yasaklandı. Yeni düzenlemeye uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Kullanıcılar artık Rus telefon numarası veya kamu hizmeti uygulaması Gosuslugi ile yetkilendirilebilecek.

Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Haziran'da imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.

Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.

Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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