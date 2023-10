Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte yeni bir televizyon almak gerçekten zor. Bu yüzden sizler için özelliklerine kıyasla uygun fiyatı ile öne çıkan bir televizyon önerisi ile geldik. Bugünkü videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet, sizler için Philips The One Ambilight 4K TV inceleme ve kullanıcı yorumlarından bahsetti. İşte detaylar…

Philips The One Ambilight 4K TV İncelemesi

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte yeni bir televizyon almak gerçekten zor. Bu yüzden sizler için özelliklerine kıyasla uygun fiyatı ile öne çıkan bir televizyon önerisi ile geldik. Bugünkü videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet, sizler için Philips The One Ambilight 4K TV inceleme ve kullanıcı yorumlarından bahsetti. İşte detaylar…

Phillips The One Ambilight 4K TV inceleme!

ShiftDelete.Net ekibinden Samet, bu videomuzda sizler için uygun fiyatlı bir televizyon önerisi ile geldi. Özelliklerine kıyasla uygun fiyatı ile rakiplerini oldukça zorlayacak olan Philips The One Ambilight 4K TV incelemesini sizler için YouTube kanalımızda paylaştık. Philips The One Ambilight 4K TV inceleme videosu ve ürün detayları videomuzda! İyi seyirler…

Philips The One Ambilight 4K TV ve diğer Ambilight serisi televizyonları satın almak için:

https://www.philips.com.tr/c-p/55PUS8808_62/the-one-4k-ambilight-tv/tanitim

https://www.philips.com.tr/c-p/65PUS8808_62/the-one-4k-ambilight-tv

https://www.philips.com.tr/c-p/75PUS8808_12/8800-series-4k-ambilight-tv

https://www.philips.com.tr/c-p/85PUS8808_12/8800-series-4k-ambilight-tv

Philips The One Ambilight 4K TV arkasında sahip olduğu ve teknoloji dünyasının büyük bir övgüyle bahsettiği Ambilight aydınlatma sistemi sayesinde izlediğiniz sahneyi oturma odanıza taşıyor. Televizyon içerisinde oynatılan sahneye göre arka duvarınızda yaptığı görsel efektler ile birçok sahnenin içerisinde yer almayı size sunuyor.

4K UltraHD LED ekran teknolojisine, 3840 x 2160 ekran çözünürlüğüne ve 120 Hz tazeleme hızı sayesinde Philips en iyi görüntü kalitesini size vadediyor. Fotoğraf motoru olarak "P5 Perfect Görüntü Motoru" teknolojisini kullanan televizyon içerik oynatılmadığı zamanlarda bir sanat tablosu gibi de kullanılma imkanına sahip.

Son olarak Philips Ambilight 4K içerisinde sahip olduğu Android TV özelliği ile her türlü internet bağlantısına kolayca erişmenizi sağlıyor. Ayrıca oyun bulutu olarak GeForce Now uygulamasına erişmenize de olanak sağlıyor. Peki siz Philips Ambilight 4K TV inceleme videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi, videomuzu beğenmeyi ve hala abone değilseniz ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız…