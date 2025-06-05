Papel, Money 20/20 Europe Etkinliğinde Fintek İnovasyonlarını Tanıttı

Papel, Money 20/20 Europe Etkinliğinde Fintek İnovasyonlarını Tanıttı
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Elektronik para lisanslı finansal teknoloji şirketi Papel, Avrupa'nın önemli fintek etkinliklerinden Money 20/20 Europe'ta yer aldığını duyurdu. Şirket, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri gibi ürünlerini tanıtarak potansiyel iş birliği fırsatları aradı.

ELEKTRONİK para lisanslı finansal teknoloji şirketi Papel, Avrupa'nın prestijli fintek etkinliklerinden biri olan Money 20/20 Europe'ta yerini aldı. Finans dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte şirket, bireysel kullanıcılara sunduğu dijital cüzdan, para transferi ve ön ödemeli kart çözümleri ile şirketlere yönelik dijital cüzdan ve ödeme sistemleriyle dikkat çekti.

Etkinlik boyunca Papel'in, şirketlere ve bireysel kullanıcılara yönelik geliştirdiği ürün ve hizmetleri tanıttığı bildirildi. Şirketten yapılan bilgilendirmede sanal POS altyapısı, linkle ödeme sistemleri, dijital cüzdan teknolojisi ve API entegrasyonlarının sektördeki yerli ve yabancı temsilcilerden yoğun ilgi gördüğü aktarıldı.

Ayrıca kendi dijital cüzdan teknolojisini as a service modeliyle farklı şirketlerin kullanımına sunacağı iş modelini de katılımcılarla paylaştığı açıklandı. Bu hizmet sayesinde şirketlerin kendi markalarıyla son kullanıcılara dijital cüzdan hizmeti sunabildiği öğrenildi. Açıklamada, "Bu kapsamda çeşitli ülkelerden gelen fintek şirketleri ve teknoloji sağlayıcılarıyla teknoloji ihracatı odaklı görüşmeler gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkan Papel, finansal teknolojilerin daha erişilebilir, hızlı ve güvenli hale gelmesi için geliştirdiği çözümlerle uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Money 20/20 Europe kapsamında birçok potansiyel iş birliği fırsatına da zemin hazırlayan Papel, Türkiye merkezli bir fintek markası olarak küresel büyüme stratejisini güçlendirme yönünde önemli bir adım attı. Şirket, önümüzdeki dönemde de uluslararası etkinliklerde yer alarak küresel finansal dönüşümde aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor."

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupa'nın en büyük fintech sahnesinde Papel olarak yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Yerli teknoloji gücümüzü global çözümlere dönüştürürken, uluslararası iş birlikleri ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla fintech dünyasında daha güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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