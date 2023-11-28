Otonom araçlar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Araçların herkes için daha güvenli bir gelecek yaratma potansiyeline sahip olabilmesi için otonom araç üreticileri ve filo operatörleri için güvenlik birincil kaygı olmalıdır. Siber güvenlik şirketi ESET, otonom araçları mercek altına aldı ve daha güvenli bir sürüş için önerilerini paylaştı. Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Araçların herkes için daha güvenli bir gelecek yaratma potansiyeline sahip olabilmesi için otonom araç üreticileri ve filo operatörleri için güvenlik birincil kaygı olmalıdır. Siber güvenlik şirketi ESET, otonom araçları mercek altına aldı ve daha güvenli bir sürüş için önerilerini paylaştı. Otonom araçlarda güvenlik nasıl olmalı?

Otonom araçlarda güvenlik!

Sürücüsüz veya otonom araç filoları şu anda San Francisco ve Las Vegas'ta faaliyet gösteriyor. Pilot programlar Seattle'dan Miami'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına yayılan yaklaşık bir düzine şehirde daha bulunuyor. Sürücüsüz araçlar aynı zamanda Avrupa ve Asya'da da geliştiriliyor ve test ediliyor.

Onlarca yıldır bilgisayar güvenliği konusunda öğrenilen bir şey varsa, o da başarılı olan her teknolojinin, hem yasal hem de yasa dışı olarak para kazanmaya çalışan girişimcileri kendisine çekeceğidir. Siber suçlular için otonom araçlar çok cazip bir kategori olarak görülüyor.

İnceleme başlatılmıştı: Otonom sürüş devi, operasyonlarını durdurdu!

Tüketicileri hedef alan hesap hırsızlığı ve işletmeleri hedef alan fidye yazılımları gibi tamamen siber alanda meydana gelen suç faaliyetlerinin yanı sıra, fiziksel dünyada araçlara sahip olmak bazı ilginç fırsatlar da sunuyor:

Müşterileri seyahat geçmişleriyle ilgili tehdit ederek kazanç elde etmek

Araçların uzaktan ele geçirilmesi

Trafik sıkışıklığına neden olmak için araçları belirli bir yere göndermek.

Yoğun saatlerde yoğun kavşakları veya otoyolları hedeflemek.

Trafiğin sıkışık olduğu havalimanları, tren istasyonları veya otobüs terminallerinden kolluk kuvvetlerini uzak tutmak

Acil durum hizmetlerinin engellenmesi

Diğer organize suç faaliyetlerinin örtbas edilmesi

Güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak ve kazalara neden olmak.

Otonom araçlarla ilgili bir diğer olası endişe ise ticari kamyonlardır. Değerli kargo taşıyan otonom bir kamyon, suçluların seçeceği bir yerde durdurulabilir veya oraya yönlendirilebilir. Kamyonlar, kargoların gemilerden boşaltıldığı rıhtımlar gibi transit merkezlerini kapatmak için de kullanılabilir.

Birçok yenilik arasında özellikle hızla kabul gören bu yeni teknoloji hayal gücünün sınırlarını aşıyor ve yeni engeller yaratıyor. Ancak artan şöhret aynı zamanda dijital savunmayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek teknoloji meraklılarını da cezbediyor.

Geleneksel insan gücüyle çalışan arabalarla aynı yollarda gidebilen otomobil şeklindeki otonom araçlar, son birkaç on yılda otomobil teknolojisinde yaşanan en büyük değişikliklerden birini temsil ediyor. Geçmişi yüzyıldan fazla olan ulaştırma mühendisliğinden öğrenilen bazı temel önlemlerin unutulmaması gerekir gibi görünüyor.

Bireylerin veya işletmelerin sahip olduğu otonom araçlar, acil durumlarda bir insan tarafından çalıştırılabilecek kontrollere sahip olmalıdır. Yapay zeka, sürüş konusunda ne kadar iyi olursa olsun, bir insan sürücünün tüm yapabileceklerini hiçbir zaman ön göremeyebilir ve bunlara yanıt veremeyebilir.

Yapay zeka "otomatik pilotunu" devre dışı bırakabilecek yönlendirme, hızlanma ve frenleme mekanizmalarının sağlanması, hayat kurtarmakla "sadece" kazaya karışmak arasındaki fark anlamına gelebilir. Makineler bilinen kalıpları yönlendirmede iyidir ancak insanlar otomatik eğitim setlerinde makul bir şekilde ele alınamayacak joker olayları yönetebilir.

Taksi veya servis hizmeti olarak kullanılması amaçlanan araçlar için, metro araçlarında kullanılan acil durum imdat ipleri veya düğmelerinden farklı olmayan bir acil durum frenleme sistemi yolcuların erişimine açık olmalıdır.