Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Tesla CEO'su Elon Musk, 2025'in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda, Model S ve Model X programlarının sona erdirileceğini duyurdu. Musk, bu iki modelin üretiminin önümüzdeki çeyrekten itibaren kademeli olarak durdurulacağını belirterek süreci "onurlu bir terhis" olarak tanımladı.

FREMONT TESİSİ OPTIMUS İÇİN DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında Model S ve Model X için kullanılan üretim hatlarının, Tesla'nın insansı robotu Optimus için yeniden yapılandırılacağı açıklandı. Şirket, tesiste yıllık 1 milyon adet robot üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Planlamaya göre Optimus'un üretimi 2026 sonuna kadar başlayacak, robotların 2027 yılında halka satışa sunulması öngörülüyor.

FİNANSAL SONUÇLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Tesla'nın 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları, otomotiv gelirlerindeki düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, hisse başına 0,50 dolar kâr açıklarken, bu rakam beklentilerin üzerinde yer aldı. Toplam gelir 24,9 milyar dolara ulaştı. Otomotiv gelirleri yıllık bazda yüzde 11 gerilerken, Tesla'nın yıllık toplam geliri yüzde 3 düşüşle 94,8 milyar dolar oldu. Bu tablo, şirket tarihinde yıllık bazda ilk gelir düşüşü olarak kayıtlara geçti.

ODAK "FİZİKSEL YAPAY ZEKÂ"YA KAYIYOR

Tesla, donanım ağırlıklı otomotiv üretiminden "fiziksel yapay zekâ" odaklı bir yapıya geçiş sürecini hızlandırıyor. Bu kapsamda şirket, Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI'ye 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını doğruladı.

YENİ MODELLER VE OTONOM PROJELER GÜNDEMDE

Şirketin yol haritasında 2026 yılı içinde Cybercab, Tesla Semi ve Megapack 3'ün seri üretimine geçilmesi bulunuyor. Austin, Teksas'ta güvenlik gözetmeni olmadan sürdürülen Robotaksi testleri de Tesla'nın otonom sürüş ve robotik dönüşümünün önemli adımları arasında yer alıyor.

REKABET BASKISI ARTIYOR

Tesla'nın küresel otomotiv pazarındaki payı, özellikle Çinli rakibi BYD karşısında baskı altında kalmaya devam ediyor. Cybertruck satışlarında bildirilen yüzde 48'lik düşüş, şirketin stratejik odağını robotik sistemler ve otonom sürüş teknolojilerine kaydırmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.