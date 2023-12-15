OnePlus Ace 3 Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen yeni sızıntılar akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koyuyor.

OnePlus'ın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu Ace serisi çok yakında yenilenecek. Çinli firmanın son olarak OnePlus Ace 3 üzerinde çalıştığı ifade edilirken, gelen yeni sızıntılar akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koyuyor.

OnePlus Ace 3 neler sunacak?

Digital Chat Station, çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 3 ile ilgili yeni teknik detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon, 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

Akıllı telefonda geçtiğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. Qualcomm, ilgili işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolamayla satışa çıkması bekleniyor. Dahası, akıllı telefonun ocak ayında küreselde OnePlus 12R ismiyle tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Kaynağın bir önceki raporuna göre akıllı telefon 1.5K kavisli OLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 2.600 nit parlaklıkta ve 6,78 inç boyutlarında olmasının yanı sıra LTPO 120 Hz tazeleme hızını sunacak. Bunun dışında, Apple Watch ailesinde görülen mat alüminyum alaşımlı çerçeveyi anımsatan metal çerçeveli bir tasarımla gelecek.

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