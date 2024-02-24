Üye Girişi
Haberler

Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin yüksek karlılığıyla zenginleşti

Güncelleme:

Nvidia'nın piyasa değerindeki artış, CEO Jensen Huang'ın sahip olduğu hisselerin değerini artırdı ve yaklaşık 70 milyar dolarlık bir servet elde etmesini sağladı.

Son dönemin popüler şirketlerinden Nvidia, elde ettiği yüksek karlılıkla CEO pozisyonunda bulunan Jensen Huang'ı da zengin etmiş durumda. Şirketin kısa sürede devasa şekilde artıran piyasa değeri sayesinde, elinde bulundurduğu hisseler oldukça değer kazandı.

Huang'ın sahibi olduğu yüzde 3.5'lik Nvidia hisselerinin, ona yaklaşık 70 milyar dolarlık bir servet getirdiği konuşuluyor. Beklendiğinden daha da büyük son çeyrek verileri yakalayan firma, bu nedenle yalnızca tek bir günde yüzde 22 değerlenmişti. İşte tüm detaylar…

Nvidia, CEO Huang'ı zengin etti!

Jensen Huang'ın kurucuları arasında olduğu Nvidia, 2022 yılından bu yana tam 5 katlık bir piyasa artışı yakaladı. Bu artışın başlıca sebebinin ise, şirketin yapay zeka trendini tam zamanında yakalaması ve bu alanda büyük yatırımlar yapması olduğu söyleniyor.

Güncel olarak dünyanın en zengin 21. insanı konumuna gelen Huang, biraz daha gelir elde ederse hemen önündeki yer alan Julia Flesher Koch'u geride bırakıp en zengin 20 insan arasında girebilir. Nvidia'nın bu yükseliş trendini, daha uzun bir süre sürdüreceğini iddia edenler mevcut. Eğer bu durum gerçek olursa, sahip olduğu hisseleri elinde tuttuğu takdirde Huang birkaç yıl içinde dünyanın en zengin insanı bile olabilir.

NVIDIA'ya yapay zeka dopingi! Yüzde 769 büyüdü

Yapay zeka trenine erken binerek rakipleri karşısında büyük bir avantaj yakalayan firmanın, özel tasarım çiplerine artan talebi karşılamakta zorlandığı konuşuluyordu. Artık birçok farklı alanda kullanılması kaçınılmaz olan bu çipler, Nvidia'yı daha çok zengin edecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia'nın stratejisi doğru mu? Huang servetini korumak için ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

CEO Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Saadet Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bingöl adayı Mehmet Eser kimdir? Saadet Partisi Bilecik belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bilecik adayı Ethem Ersöz kimdir? Saadet Partisi Aydın belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Aydın adayı Fatih Karahan kimdir? HSK atama kararnamesi 24 Şubat Cumartesi yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Saadet Partisi Artvin belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Artvin adayı Gültekin Soydan kimdir? Saadet Partisi Antalya belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Antalya adayı Ersan Bilgin kimdir? 24 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Saadet Partisi Ankara belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Ankara adayı Cafer Güneş kimdir? İYİ Parti Edirne adayı kim? 2024 İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saadet Partisi Afyon belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Afyon adayı Beytullah Karataş kimdir? Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Adıyaman adayı Haşim Asnuk kimdir? İYİ Parti Diyarbakır adayı kim? 2024 İYİ Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title