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Nothing Ear (stick) Kulaklık Modeli Piyasaya Sürüldü

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Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. İşte bu yeni modelin özellikleri ve fiyatı.

Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. İşte bu yeni modelin özellikleri ve fiyatı.

Dünyanın en güzel tasarımına sahip kulaklığı: Nothing Ear Stick

Nothing, OnePlus'un kurucularından Carl Pei'nin yeni girişimi olarak karşımıza çıkıyor. 2020'de kurulan şirket, geçtiğimiz yıl Nothing Phone ve Nothing Ear modellerini piyasaya sürdü. Nothing Ear (1) modeli, şeffaf tasarımı ve başarılı ses kalitesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise, Ear (stick) modeliyle daha da ileri bir performans sunmayı hedefliyor.

Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor.

Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Ayrıca, Google ve Microsoft'un hızlı eşleşme teknolojilerini destekliyor ve AAC ve SBC kodeklerine sahip.

Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor.

Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak. Teknik özelliklerine gelince:

Sürücü: 12.6 mm dinamik sürücü

Batarya: Tek şarjla 7 saate kadar müzik, 3 saate kadar konuşma. Şarj kutusuyla 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma

Boyut ve ağırlık: 29.8 mm x 18.8 mm x 18.4 mm, 4.4 gram

Kutu boyutu ve ağırlığı: 87.1 mm x 29.8 mm x 29.8 mm, 46.3 gram

Bağlantı: Bluetooth 5.2

Kodek: AAC ve SBC

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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