Netflix bilgisayar oyunu için harekete geçti!

Yakın zamanda bir oyun departmanı kuran Netflix, son dönemde verdiği iş ilanı ile bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Netflix sunduğu dizi, film ve tv şovları ile öne çıkıyor. Bunun yanı sıra çeşitli mobil oyunlar sunan şirket, bu konudaki iddiasını da artırma hedefinde. 2021 yılından bu yana abonelerine mobil oyun hizmeti de sunan şirket, artık daha büyük çaplı oyunlar için de harekete geçmiş durumda.

Netflix, büyük çaplı oyunlar için çalışmalara başladı

Yakın zamanda bir oyun departmanı kuran Netflix, son dönemde verdiği iş ilanı ile bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Ünlü yayın platformu, Los Angeles'ta "yepyeni bir AAA (yüksek profilli oyun) bilgisayar oyunu" üzerinde çalışmaya liderlik edecek birini arıyor.

Bu pozisyon için aranan kişinin ise birinci ve üçüncü şahıs nişancı oyunları, sürekli gelişen "çevrim içi" oyunların yanı sıra Unreal Engine'de hızlı bir şekilde prototip oluşturma konusunda tecrübeye sahip olması isteniyor. İş ilanında ayrıca 'Netflix'e layık bir dünya kurma' vurgusu da yapılıyor.

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Netflix'ten bu konuda beklentiler bir hayli yüksek. Netflix'in oyun departmanına Overwatch'ın eski direktörü Chacko Sonny liderlik ediyor. Şirket ayrıca Helsinki'de bir stüdyo açtı ve aralarında Oxenfree'nin yaratıcısı Night School Studio'nun da bulunduğu çok sayıda geliştiriciyi bünyesine katmış durumda.

Netflix, oyun geliştirmek için son dönemde birçok girişimde bulundu. Bu konuda yakın zamanda önemli atılımların gelmesi bekleniyor. Şirketten son dönemde oldukça popüler olan FPS oyunlarına yönelik bir girişim gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Diğer yandan şirketin mobil oyunlarına ise abonelerinin yüzde 1'inden bile daha az katılım mevcut. Öte yandan şirketin diğer platformlar için geliştireceği oyunlar ise Netflix'e önemli paralar kazandırmasının yanı sıra daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilir.

Netflix son dönemde oyun sektörüne önemli yatırımlar yaptı. Şirketin yatırımları önümüzdeki dönemde de sürecek gibi görünüyor. Peki siz Netflix'in bilgisayar oyunu sektörüne adım atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.