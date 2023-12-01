Netflix Aralık 2023 Takvimi: Yeni İçerikler Açıklandı
Dünyanın en büyük dijital akış sağlayıcısı olan Netflix, içerik kütüphanesini yeni yapımlar ile genişletmeye devam ediyor. İçerik sayısını sürekli olarak artıran şirket, bunu önümüzdeki ay da sürdürecek. Peki Netflix, yılın son ayında abonelerine neler sunacak? İşte Netflix Aralık 2023 takvimi…
Dünyanın en büyük dijital akış sağlayıcısı olan Netflix, içerik kütüphanesini yeni yapımlar ile genişletmeye devam ediyor. İçerik sayısını sürekli olarak artıran şirket, bunu önümüzdeki ay da sürdürecek. Peki Netflix, yılın son ayında abonelerine neler sunacak? İşte Netflix Aralık 2023 takvimi…
Netflix Aralık 2023 takvimi: Yeni içerikler
Önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek yeni yapımlar listesinde en dikkat çekenler, DC Collection'da yer alan filmler oldu. Çelik Adam'dan Batman v. Superman: Adaletin Şafağı'na kadar birbirinden aksiyonlu filmler, Netflix aboneleri ile buluşacak.
Bununla beraber La Casa de Papel hayranlarının merakla beklediği BERLIN dizisi, 29 Aralık'ta ilk sezonu ile başlayacak. Bu yapım, ana dizinin sevilen karakterlerinden Berlin'i canlandıran Pedro Alonso'yu merkezine alacak.
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Netflix kütüphanesine Aralık 2023'te eklenecek yeni dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;
İçerikDizi / FilmTarihBlockersFilm1 AralıkBoyz n the HoodFilm1 AralıkBurlesqueFilm1 AralıkÇelik AdamFilm1 AralıkBatman v. Superman: Adaletin ŞafağıFilm1 AralıkSuicide Squad: Gerçek KötülerFilm1 AralıkWonder WomanFilm1 AralıkJustice LeagueDizi1 AralıkShazam! 6 GüçFilm1 AralıkBirds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)Film1 AralıkWonder Woman: 1984Film1 AralıkDC League of Super-PetsFilm1 AralıkThe BatmanFilm1 AralıkShazam! Fury of the GodsFilm1 AralıkKatil AvcısıFilm1 AralıkL.A. ConfidentialFilm1 AralıkLucyFilm1 Aralıkİşte Böyle Bir KızFilm1 AralıkSweet Home (2. sezon)Dizi1 AralıkYolcuFilm1 AralıkMeg: Derinlerdeki DehşetFilm1 AralıkWelcome to Samdal-ri (1. sezon)Dizi2 AralıkTale of the Nine Tailed (1. sezon)Dizi3 AralıkPericik Günlükleri (2. sezon)Çizgi Dizi4 AralıkTill Death (3. sezon)Dizi4 AralıkStavros Halkias: Fat RascalStand-up5 AralıkKan Sahili (1. sezon)Dizi6 AralıkSıradan Bir NoelFilm6 AralıkAnalog Çete (1. sezon)Dizi7 AralıkFermat's CuisineMini Dizi7 AralıkHer Şey Yalan (1. sezon)Dizi7 AralıkHilda (3. sezon)Çizgi Dizi7 AralıkI Hate Christmas (2. sezon)Dizi7 AralıkWalter Erkekleriyle Hayatım (1. sezon)Dizi7 AralıkÇöldeFilm7 AralıkThe ArchiesFilm7 Aralık2. Dünya Savaşı: Ön Cepheden (1. sezon)Dizi7 AralıkDünyayı Ardında BırakFilm8 AralıkAşk ve Canavarlar (2020)Film8 AralıkKevin Hart & Chris Rock: Headliners Only (2023)Film12 AralıkBaskı Altında: ABD Kadın Futbol Takımı Dünya Kupasında (1. sezon)Dizi12 AralıkSingles Inferno (3. sezon)Dizi12 Aralık1670 (1. sezon)Dizi13 AralıkCar Masters: Rust to Riches (5. sezon)Dizi13 AralıkLuísa Sonza: Ben Olsaydım (1. sezon)Dizi13 AralıkThe Influencer (1. sezon)Dizi13 AralıkKuş Uçuşu (2. sezon)Dizi14 AralıkThe Crown (6. sezon – 2. kısım)Dizi14 AralıkYu Yu Hakusho (1. sezon)Dizi14 Aralık?Carol & The End of The WorldMini Çizgi Dizi15 AralıkTavuklar Firarda: Kurtarma OperasyonuFilm15 AralıkEta ile Yüz Yüze: Bir Terörist ile RöportajFilm15 AralıkAileFilm15 AralıkThe Hills (3-4. sezon)Dizi15 AralıkYok Böyle Bir Noel (1. sezon)Dizi15 AralıkTrevor Noah: Where Was IStand-up19 AralıkCindy la Regia: Lise Yılları (1. sezon)Dizi20 AralıkMaestroFilm20 AralıkLove is Blind Brezilya: Karar Anından SonraFilm20 AralıkHırçın Kız 2Film20 AralıkGyeongseong Creatur (1. sezon – 1. kısım)Dizi22 AralıkRebel Moon – Part One: A Child of FireFilm22 AralıkKüçük Otobüs Tayo (6. sezon)Çizgi Dizi23 AralıkKayınbiraderim Bir VampirFilm24 AralıkRicky Gervais: ArmageddonStand-up25 AralıkZom 100: Bucket List of the DeadAnime25 AralıkTeşekkürler, Affet BeniFilm26 AralıkPokemon Kasiyeri (1. sezon)Dizi28 AralıkLa Casa de Papel: Berlin (1. sezon)Dizi29 AralıkBlippi Wonders (3. sezon)Dizi31 Aralık