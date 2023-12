Netflix Aralık 2023 Takvimi: Yeni İçerikler Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital akış sağlayıcısı olan Netflix, içerik kütüphanesini yeni yapımlar ile genişletmeye devam ediyor. İçerik sayısını sürekli olarak artıran şirket, bunu önümüzdeki ay da sürdürecek. Peki Netflix, yılın son ayında abonelerine neler sunacak? İşte Netflix Aralık 2023 takvimi…

Netflix Aralık 2023 takvimi: Yeni içerikler

Önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek yeni yapımlar listesinde en dikkat çekenler, DC Collection'da yer alan filmler oldu. Çelik Adam'dan Batman v. Superman: Adaletin Şafağı'na kadar birbirinden aksiyonlu filmler, Netflix aboneleri ile buluşacak.

Bununla beraber La Casa de Papel hayranlarının merakla beklediği BERLIN dizisi, 29 Aralık'ta ilk sezonu ile başlayacak. Bu yapım, ana dizinin sevilen karakterlerinden Berlin'i canlandıran Pedro Alonso'yu merkezine alacak.

Netflix kütüphanesine Aralık 2023'te eklenecek yeni dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;