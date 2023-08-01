NASA, Voyager 2 ile iletişimin koptuğunu duyurdu
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2'ye gönderilen bir dizi komut sebebiyle uzay aracıyla iletişimin koptuğunu duyurdu. Voyager 2'nin iletişim kurması için 15 Ekim'e kadar bekleniyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2'ye gönderilen bir dizi komut sebebiyle uzay aracıyla iletişimin koptuğunu duyurdu.
Nasa, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamasında "21 Temmuz'da Nasa'nın Voyager 2 uzay aracına gönderilen bir dizi planlı komut, yanlışlıkla anteninin Dünya'dan 2 derece uzağa işaret etmesine neden oldu. Sonuç olarak, Voyager 2 şu anda komutları alamıyor veya verileri Dünya'ya geri gönderemiyor" ifadelerini kullandı.15 EKİM'DE İLETİŞİM KURULMASI UMULUYORDünya'dan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2'nin, antenini Dünya'ya dönük tutmak için yılda birkaç kez sıfırlanmaya programlı olduğunu belirten Nasa, "Bir sonraki sıfırlama 15 Ekim'de gerçekleşecek ve bu, iletişimin devam etmesini sağlamalıdır. Görev ekibi, Voyager 2'nin sessiz dönemde planlanan yörüngesinde kalmasını umuyor" açıklamasını yaptı. Nasa'nın Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında bulunan dev antenlerinin Voyager 2'yi araştıracağı ifade edildi.Dünya'dan 24 milyar kilometre uzaktan olan ve çalışmakta olan Voyager 1 ile bağlantı kesilen Voyager 2, NASA tarafından 1977 yılında yıldızlararası uzayı araştırmak için fırlatılmıştı.