NASA, Voyager 2 ile iletişimin koptuğunu duyurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2'ye gönderilen bir dizi komut sebebiyle uzay aracıyla iletişimin koptuğunu duyurdu. Voyager 2'nin iletişim kurması için 15 Ekim'e kadar bekleniyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2'ye gönderilen bir dizi komut sebebiyle uzay aracıyla iletişimin koptuğunu duyurdu.

Nasa, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamasında "21 Temmuz'da Nasa'nın Voyager 2 uzay aracına gönderilen bir dizi planlı komut, yanlışlıkla anteninin Dünya'dan 2 derece uzağa işaret etmesine neden oldu. Sonuç olarak, Voyager 2 şu anda komutları alamıyor veya verileri Dünya'ya geri gönderemiyor" ifadelerini kullandı.